Drone-pågrepet russer avviser Putin-forbindelser

Den russiske 47-åringen som mandag ble pågrepet i Hammerfest for dronefotografering, sier han hadde vært på ferie på Svalbard og hatt med en hobbydrone.

Longyearbyen på Svalbard. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

21 minutter siden

Mannen er ifølge Barents Observer arrow-outward-link sønn av en kjent russisk forretningsmann som er en nær medarbeider med Vladimir Putin. Faren ble etter annekteringen av Krim plassert på det amerikanske utenriksdepartementets sanksjonsliste.

Overfor VG arrow-outward-link avviser 47-åringen imidlertid via sitt presseteam at han har forbindelser til Russlands president eller russiske myndigheter.

– Brukte hobbydrone

Ifølge siktelsen skal mannen ha fløyet droner og filmet på Svalbard og andre steder i Norge fra juli til han ble pågrepet i Hammerfest. Ifølge VG skal mannen ha vært om bord på en båt, som i perioder har seilt rundt Svalbard og Spitsbergen.

«Han brukte en hobbydrone under hans ferietur til Svalbard sent i august. Han er lidenskapelig opptatt av natur, fotografi og ekstremsport» skriver presseteamet.

Hjemmeadresse i Italia

Mannen ble i Vestre Finnmark tingrett onsdag fengslet i to uker, siktet for droneflyging på Svalbard.

Politiet opplyste til NTB onsdag at mannen har russisk og britisk statsborgerskap. I retten understreket 47-åringen at han skal anses som britisk statsborger og at hans hjemmeadresse er i Italia.

Tingretten mener derimot at det er besynderlig at han reiste med sitt russiske pass.