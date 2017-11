Det pågikk mandag en intens dragkamp på Stortinget om regjeringens plan for Hæren og Heimevernet.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre drøftet mandag planen med de øvrige opposisjonspartiene. Proposisjonen er nå til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen, som har avgivelsesfrist tirsdag.

Etter møtet erkjente Støre at det ikke ser ut til å bli noen enighet om å bruke mer penger på landmakten i statsbudsjettet for 2018.

– Det ser ikke slik ut, nei. Det øker sjansen for at vi ikke kan være med på dette, fordi vi ikke kan ta ansvaret for at det ikke blir ordentlig levert. Men det er noen timer igjen av forhandlingene. Vi får se hva vi får til, sa Støre til NTB og NRK på vei ut fra møtet.

Forsvarskomiteen fortsetter forhandlingene på et møte på Stortinget klokken 15 mandag.

Ber Ap avklare

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener imidlertid hva som skjer med neste års budsjett, er en avsporing.

– Budsjettavtalen for 2018 setter noen rammer for hva du kan bli enig om for 2018. Men avtalen er ikke til hinder for at du kan komme frem til langsiktige og fornuftige standpunkt knyttet til Hæren og Heimevernet, sier hun til NTB.

– Dette handler i bunn og grunn om Ap har tenkt å lene seg mot Høyre og Frp eller mot Sp.

Arnstad peker på at forhandlingene ikke bare handler om å beholde noen helikoptre for Hæren i nord, men også om Heimevernets struktur og omfang, om å sette i gang Hærens stridsvogninvesteringer tidligere enn i 2025 og hvor stor oppsettingsgrad Hæren skal ha.

– Ingen av disse fire områdene er avhengig av bevilgningene akkurat i 2018, mener hun.

Revidert budsjett?

Men Ap mener det får noen budsjettmessige konsekvenser allerede i 2018 dersom Stortinget vedtar å beholde helikoptre for Hæren på Bardufoss.

Om man ikke får lagt inn penger til en slik helikopterløsning i statsbudsjettet, er en annen mulighet å binde regjeringen til å legge til rette for dette i revidert nasjonalbudsjett i mai, varsler Støre.

Han viser til at det er flertall på Stortinget for en delt helikopterløsning, med noe i nord og noe i sør.

– Da bør vi kunne skrive oss sammen om det med en forpliktelse til at regjeringen legger til rette for det, sier han.

Bundet i avtale

Også Venstre og KrF har ønsket en delt helikopterløsning, slik Støre skisserer. Men da de to partiene nylig inngikk sin budsjettavtale med Høyre og Frp, var det med en merknad om at de forplikter seg til å «ikke danne andre flertall som har vesentlige budsjettmessige konsekvenser eller berører saker som er avtalt i budsjettenigheten i 2018".

Etter det NTB forstår, handler derfor forhandlingene nå også om hva som ligger i ordet «vesentlig».

Sp var allerede før helgen urolig for at formuleringen skulle sette bom for økte overføringer til Hæren og Heimevernet i 2018. Også Støre retter et spark i retning Venstre og KrF.

– Det som skal gjøres for helikoptrene, krever ressurser. Det har de valgt å se bort fra, sier han.

Venstre-nestleder Ola Elvestuen var ordknapp etter møtet mandag:

– Landmaktstudien har et perspektiv som går langt utover 2018. Vi holder selvfølgelig kontakt med regjeringspartiene også om denne saken.