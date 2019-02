KrFU-lederen hardt ut mot Knut Arild Hareide

– Knut Arild bruker ren hersketeknikk når han stempler halve KrF som Civita-fraksjonen. Han sier dermed at vi ikke klarer å tenke selv. Det er selvsagt helt feil. Knut Arild må snart kunne anerkjenne at flertallet på landsmøtet ønsket en ikke-sosialistisk regjering, sier Tønnessen til Dagbladet.

Hun anklager Hareide for å skape et større skille enn nødvendig.

Utfallet er et svar på Hareides uttalelser under konferansen kalt Drivkraft i begynnelsen av februar. Den samlet fløyen i KrF som ønsket å samarbeide med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, i stedet for den Høyre-ledede regjeringen.

– De som vektla sentrum og «tredje vei»-tenkningen tyngst, landet på min side. Ble derimot den borgerlige identiteten og Civita-fraksjoneringen viktigst for deg, så landet du på den andre siden, sa Hareide.

Han understreket også at det var viktig at ikke Civita står for den ideologiske skoleringen i partiet.

– Skoleringen der ser ikke det kristendemokratiske perspektivet. De har en agenda som ikke er helt i tråd med KrFs, sa Hareide.

Tønnessen avviser at Civita har stått for ideologisk skolering av KrFU-ere.

Hareide sier han stiller seg spørrende til de mange påstandene fra Tønnessen.

– Jeg tror vi nå alle bør bidra til samling om partiet og oppmerksomhet om partiets gode politikk. Når det gjelder ideologisk skolering, har jeg tatt selvkritikk på at vi burde gjort dette mer i KrF, skriver Hareide i en epost til Dagbladet.