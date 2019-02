Tidligere leder av Aps homonettverk melder seg ut av partiet og går hardt ut mot Giske

«Da har jeg meldt meg ut av Arbeiderpartiet. Etter mange år som medlem og tillitsvalgt føles det som en lettelse.» Slik innleder hun Facebook-posten.

Bergersen var leder i Homonettverket i partiet fra 2015 til 2016, og hun var statssekretær for justis- og beredskapsminister Grete Faremo da Arbeiderpartiet var i regjering frem til 2013.

Mangel på tillit i partiet

Det den tidligere statssekretæren legger størst vekt på er mangelen på tillit.

«I dag skammer jeg meg for ikke å ha sagt høyt og tydelig ifra tidligere. Jeg skammer meg over å ha sittet stilltiende og akseptert dette. Jeg skammer meg for at jeg på det eneste landsmøtet jeg var delegat, så brukte jeg den innflytelsen til å stemme på Trond Giske som nestleder.» skriver blant annet Bergersen i innlegget sitt.

Ingen enkel avgjørelse

Da de første varslene om seksuell trakassering og upassende oppførsel fra Trond Giske kom i desember 2017, var Bergersen blant dem som krevde at den daværende Ap-nestlederen måtte fratre sine verv i partiet. Giske trakk seg som nestleder i januar i fjor.

Han beklaget oppførselen sin, men påpekte samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han har avvist anklagene om seksuell trakassering.

Bergersen beskriver at det ikke var noen enkel avgjørelse å melde seg ut av Arbeiderpartiet. Hun skriver i at «Jeg kan ikke være medlem lenger av et slikt parti. Og det sitter langt inne å melde seg ut. Det er vondt, men riktig. Tusen takk for meg, og til alle AP-folk som orker; bruk makten riktig og ikke tråkk på folk.»

– Det er viktig for meg å ta den kampen. Jeg ble stadig mer skuffa over partiledelsen da Giske fikk tillitsverv på nytt. Det skulle han ikke fått, mener jeg. Oppførselen hans hører ikke hjemme i partiet, sier Bergersen.

Til Dagbladet utdyper den tidligere Ap-politikeren:

– Arbeiderpartiet er et likestillingsparti, og behandlingen og tilgivelsen av Giske hører ikke hjemme i vårt parti. Det burde vært sagt ifra tidligere om at dette ikke er akseptabelt. Når man så behandler saken og lar Giske komme tilbake igjen allerede nå, så er det ikke en prosess jeg kan stille meg bak, sier Bergersen til avisen.

Partisekretær: – Beklagelig

– Det er beklagelig at Kristin har meldt seg ut. Vi håper hun vil bli medlem i partiet igjen i fremtiden, melder partisekretær Kjersti Stenseng til Aftenposten.

Dagbladet har vært i kontakt med Trond Giske, som ikke ønsker å kommentere Bergesens utmelding eller hennes utspill om behandlingen av saken.