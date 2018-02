Fylkesordfører og venn mener Giske er demonisert

– Det er veldig bra at Trond Giske tar sterk selvkritikk for episoder der han erkjenner å ha påført andre ubehag, men det er vanskelig å forstå at disse anklagene rettferdiggjør demoniseringen av ham som media og spesielt kommentariatet i hovedstaden har bedrevet og utsatt Trond og hans familie for i over en måned, framholder Sandvik.

Giskes mangeårige støttespiller og venn avviser at han med sin uttalelse til NTB går til angrep på varslerne eller bagatelliserer saken.

– Varslere viser stort mot og fortjener respekt, men de fleste her i landet greier å ha to tanker i hodet samtidig; både varslerne og anklagedes rettssikkerhet. Vi burde forvente at det mediepolitiske komplekset i hovedstaden greier det samme, sier Sandvik.

– Ensidigheten, mangelen på nyanser og alternative stemmer, bruken av anonyme kilder samt at innholdet i anklagene ikke har vært offentlig kjent, gjør det umulig å forsvare seg i offentligheten. Det bør være svært betenkelig for oss alle, hevder han.