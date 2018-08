Klima- og miljødepartementet ønsker nyansatte velkomne med egenkomponert rap.

Det er en foreløpig ukjent artist som fremfører den ferske låten på klima- og miljødepartementets interne nettsider. Verket er bestilt av departementets kommunikasjonsavdeling via den amerikanske nettsiden fiverr.com, der man blant annet kan få «troverdige artister» til å fremføre tekster om ønsket tema i ønsket sjanger.

Klima- og miljødepartementet gikk for hip hop.

Namedropper statsråden (Yo!)

I den nesten et minutt lange «rapen» bruker artisten brorparten av tiden til å beskrive departementets virke og lagånd.

«Dealing with marinelife is science at it´s best (arbeid med livet i havet er vitenskap på sitt beste) sier rapperen, og hevder arbeidsmiljøet i Klima- og miljødepartementet er «fullt av moro og humor», før han elegant namedropper både statsråden og departementsråden på ekte «gangster» vis.

Flere tegn på at statsråd Ola Elvestuen har «humor»:

Departementets byråkratskole

Videoen ble kjøpt i forbindelse med en intern lansering av KLDs opplæringsprogram av nyansatte, som starter i september.

– Formålet med videoen er å bruke den som en teaser for å skape forventning og samtale blant våre nyansatte, sier kommunikasjonssjef i Klima- og miljødepartementet Jon Berg.

Snaue 1200 skattekroner har departementet betalt for videoen øverst i saken, som kun er ment til intern bruk.