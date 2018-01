– Regjeringskvartalet er et viktig symbolbygg. Da må det være et uttrykk for sin tid og vise hva som er mulig, slik at besøkende fra inn- og utland ser at Norge har gått foran og satt en standard. Det er noe vi ønsker med alle bygg, men hvis det er ett bygg jeg mener burde gå foran, så er det Regjeringskvartalet, sier Espen Barth Eide (Ap).

Sammen med Per Espen Stoknes i MDG og partikollegene Rigmor Aasrud og Else-May Botten foreslo han rett før jul å skjerpe miljøkravene til offentlige innkjøp.

De fire politikerne foreslår å øke kompetansen på grønne innkjøp til de tusenvis av offentlig ansatte som tilsammen foretar innkjøp for 500 milliarder kroner i året. Samtidig vil de to partiene innføre krav om at ledere rapporterer på andelen av innkjøpene deres som kan karakteriseres som «grønne».

I dag stilles det krav om at miljøkrav skal telle minst 30 prosent ved offentlige innkjøp, men ingen måler hvordan kravet oppfylles.

Stine Barstad

– Det nye Regjeringskvartalet er et godt eksempel på manglende ambisjonsnivå i grønne statlige innkjøp. Det er ingenting som tilsier at det nye kvartalet ikke skal kunne bestå av plussbygg. Det sparer både klimaet og lommeboken, sier Stoknes.

Han reagerer på at Statsbygg i føringene for det nye Regjeringskvartalet kun skriver at «nye bygg skal bygges som passivhuskonsept» – altså at bygget skal ha vesentlig lavere energibehov enn det som er dagens standard, mens de fremste i bransjen nå bygger plusshus – bygninger som gjennom sitt livsløp produserer mer energi enn det som går med til materialer, bygging, drifting og riving.

– I Oslo har vi en ambisjon om at nye bygg i hovedsak skal være plusshus. Da er det veldig leit at staten er en sinke og direkte motarbeider dette ved at de ved egne anskaffelser ikke stiller samme krav, sier partikollega Sirin Hellvin Stav fra Oslo MDG.

De to partiene mener nå at Regjeringen må kreve at Regjeringskvartalet skal bygges etter plusshusstandard.

Statsbygg: - Vi skal strekke oss

I miljøprogrammet for det nye Regjeringskvartalet står det at det planlegges med «ambisiøse miljøkrav og høy grad av energieffektivitet på høyde med beste praksis».

– Føringene er at vi skal være ambisiøse og strekke oss når det gjelder miljø- og klimakrav. Konkret hva det vil innebære vil komme frem når vi skal utforme prosjektet videre, sier kommunikasjonssjef Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

– Er målet om å bygge etter passivhusstandard ambisiøst nok med dagens teknologi?

– Det er avhengig av hva slags bygg man skal reise. Prosjektet består av flere bygg, og rehabiliteringen av Høyblokken gir kanskje større utfordringer enn de andre byggene. Vi får se hvordan vi får løst dette på den best mulige måten, når vi nå skal i gang med skisseprosjektet, sier Aschim.

Ledere måles på grønne innkjøp

Ifølge Rigmor Aasrud har Statsbygg vært et «fyrtårn» når det gjelder miljøvennlige løsninger, og allerede i flere år har jobbet etter plusshustankegang på andre prosjekter. Også sykehusene er langt fremme når det gjelder miljøvennlige innkjøp. Men flere andre, mindre instanser henger etter og mangler kunnskap om grønne løsninger.

– Det har vært forsket mye på dette, og det klare funnet er at mangelen på kunnskap er den største barrieren for mer klimavennlige innkjøp, sier Stoknes i MDG.

De to partiene ber derfor Regjeringen om å gjøre følgende:

Sette i gang arbeid for å styrke offentlige innkjøperes kompetanse for å sikre reell innovasjon, klima- og miljøvektlegging gjennom offentlige anskaffelser. Opprette et nasjonalt senter for innkjøpskompetanse. Innføre årlig rapportering om andelen grønne offentlige anskaffelser.

– Ledere må måles på dette, på samme måte som de måles på at de ikke sprenger det økonomiske budsjettet. Dette er et forslag som sørger for at loven blir fulgt, sier Barth Eide.