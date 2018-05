Rasmus Hansson takker av med angrep på Regjeringen – og en advarsel til eget parti

– Den veksten som Erna Solberg og Trine Skei Grande kaller grønn, den er blå som blåsyre og fortsetter å forgifte mer og mer av livsgrunnlaget, sa Rasmus Hansson i sin åpningstale til landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne fredag ettermiddag.

– Den gir oss ikke en rikere fremtid. Den gir barna våre en fattigere, tristere og farligere verden, la han til.

Han mener både høyre- og venstresiden ukritisk tar det for gitt at økende BNP og kjøpekraft er avgjørende for at folk skal trives.

– Men de tar jo feil. Det er lenge siden den kjempestore BNP- og kjøpekraftøkingen i Norge gjorde oss lykkeligere, sa han.

– Hakkebakkeskogen lønner seg

Han peker på at mens kjøpekraften øker, faller flere utenfor samfunnet, og flere blir fattige sammenlignet med andre.

Han mener vekst må byttes ut med trivsel som overordnet mål for samfunnsutviklingen, og vil blant annet bytte ut økt kjøpekraft med kortere arbeidsdager og mer ferie.

Han vedgår at det kan høres ut som om MDG vil gjøre «Hakkebakkeskogen til universell samfunnsmodell».

– Men Hakkebakkeskogen lønner seg, sier han, og peker på at folk som trives er mer produktive belaster helse- og sosialbudsjettene mindre og «er greiere å ha med å gjøre».

Kom med advarsel til partiet

MDG feirer under landsmøtet at partiet er 30 år. Hansson vedgår at partiet har hatt voksesmerter, og advarte partiet mot å «gå seg bort» i iveren etter å markere partiet på andre politikkområder enn miljø og klima.

– Alle er vi drit lei blærete beskyldninger om at vi bare er hårblomstermosens og tinnvokssoppenes enøyde beskyttere, sier han.

– Men det er én felle vi ikke må gå i: Å prøve å ligne Høyre for å berolige Høyre-velgere, å prøve å ligne SV for å slippe kritikken deres, la han til.

Hansson hadde også et svar til kritikerne innad i partiet som mener han har spisset partiet for hardt rundt miljøpolitikken:

– Miljø er kubeinet vi har i dørsprekken til den politiske oppmerksomheten. Bruker vi kubeinet tøft og smart, så kan vi få plass til andre ting også, sa han.

Roste Ap-samarbeid

Hansson brukte også tid i talen på å rose Arbeiderpartiet for å ha beveget seg i «riktig retning» i klimapolitikken. Han viser blant annet til at partiet ble med på forslaget til MDG om en ny klimalov, og at partiet går inn for å sette utslippsmål for oljesektoren.

Også Høyre og Frp begynner å konkurrere med MDG på deres premisser, ifølge Hansson.

– Nå vil jo Høyre konkurrere om hvordan de skal gjøre Oslo enda mer miljøvennlig enn byrådet og MDG greier. Det skal de visst gjøre med å drukne folk i gulrøtter. Stakkars folk, sier han.

– Og Frp, som det er grunn til å si mye stygt om, de har i det minste veldig følsom nese for hvor den politiske brisen blåser. Nå vil også de være miljøvennlige, legger han til.

Velger Hanssons etterfølger lørdag

Talen var den siste Hansson holdt som talsperson for MDG, og ble mottatt med jubel og stående trampeklapp.

Hansson takker etter landsmøtet for seg som mannlig talsperson for partiet, etter å ha utgjort en halvpart av lederduoen siden 2014.

Tidligere leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad er favoritt til å overta ledervervet før valget lørdag, men utfordres av Farid Shariati fra Finnmark.