Justisministeren kommenterte trusler og hærverk på eget hjem: – Et angrep på norsk demokrati

Torsdag ble det rettet trusler mot justisminister Tor Mikkel Wara, da både huset og bilens hans ble tagget ned. «Rasist» hadde blitt skrevet både på på husveggen og panseret til bilen som står registrert på Wara.

Bildene som er tatt viser at huset og bilen er griset til med både maling og tusj.

Fredag ettermiddag kommenterte justisministeren truslene han og hans familie er blitt utsatt for.

– Jeg er satt til å gjøre en jobb i regjeringen, på vegne av det norske folk, så dette er en trussel og et angrep på det demokratiske folkestyret, sier Wara.

PST overtok etterforskningen etter Oslo politidistrikt torsdag ettermiddag, og seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, forklarer at de ser svært alvorlig på hendelsene mot Wara.

Det skal også ha vært lagt ned en luntelignende gjenstand i drivstofftanken på bilen. Denne ser det ut som har vært forsøkt påtent.

Bjørge, Stein

Wara: Et tøffere klima

Justisministeren håper at andre ikke vil vegre seg for å gå inn i liknende roller på grunn av denne typen hendelser.

– Det er viktig for demokratiet at mennesker tar på seg disse vervene, selv om de er eksponert, så jeg håper virkelig ikke at det får slike konsekvenser, fortsetter han.

Bjørge, Stein

Wara er tydelig på at denne hendelsen ikke skal ha noen konsekvenser for hvordan han ytrer seg.

– Jeg synes det er synd hvis det er sånn at man skal bli utsatt for hets hvis man tar på seg politiske verv, sier justisministeren.

Samtidig erkjenner han at klimaet er blitt tøffere.

– Kommer du til å endre hvordan du uttaler deg som politiker som følge av dette?

– Nei.

Skal ikke tvinges frem i offentlighetens søkelys

Justisministeren ønsker ikke å spekulere i årsakene til handlingene.

– Det er opp til politiet å etterforske, og eventuelt pågripe de som er gjerningsmennene her, fortsetter han.

Waras samboer har skrevet en kronikk om hendelsen. Der skriver hun at dette er en grov invasjon av privatlivet, det er ikke kunst.

– Saken etterforskes nå av politiet, så skal vi tenke oss om og se hva vi gjør videre, om det er aktuelt å anmelde. Hennes poeng var at familien til politikere som ikke ønsker å stå frem i offentlighetens søkelys, må få slippe det, sier han.

Wara påpeker at saken har mange aspekter ved seg, både juridiske og moralske, og det gjelder å respektere de som ikke vil trå frem i offentligheten. Ved spørsmål om Frps innvandringspolitikk sier justisministeren at han overhodet ikke vil spekulere i om det kan ha noe med saken å gjøre, og at han kun gjør den jobben han er satt til å gjøre på vegne av demokratiet.

– Vanskelig å se på det som en trigger

I slutten av november ble det satt opp en forestilling på Black Box Teater i Oslo. «Ways of seeing» het stykket som blant annet viste filmklipp av boligene til Wara og andre kjente personer rundt nettstedet Resett og med tilknytning til Høyre, Frp og NATO.

Skuespillerne i det radikale stykket, Sara Baban og Hanan Benammar, viser hvordan de har observert de som bor i husene over flere måneder.

Teatersjef Anna-Cécilie Sibué-Birkeland håper ikke stykket og eksponeringen av boligene har inspirert til handlingene mot Wara.

– Vi håper ikke dette har noe med truslene og handlingene mot Wara å gjøre. Vi ville aldri gjort noe for å fremprovosere vold, og vi har vanskelig for å tenke oss at dette har vært en trigger for det som skjedde, sier Sibué-Birkeland.

Hun forklarer at regissørene Pia Maria Roll og Marius von der Fehr står for metodene og innholdet i stykket. Men siden Black Box Teater viser forestillingen, deler de det juridiske ansvaret om eventuelle konsekvenser.