KrFU splittet i synet på å gå i regjering med Frp

Lørdag skal landsmøtet i Kristelig Folkepartis Ungdom stemme over hvilket råd de skal gi til moderpartiet:

Enten å gå inn i regjering sammen med Høyre, Frp og Venstre. Eller å fortsette som et blokkuavhengig opposisjonsparti i Stortinget.

Tollaksen og Slettholm er – som ungdoms- og moderpartiet- uenig om veien videre går sammen med eller mot Fremskrittspartiet.

KrFUs vedtak blir et viktig innspill til KrFs landsstyre som møtes neste helg. Da åpner partileder Knut Arild Hareide debatten i en kritisk situasjon hvor partiet lever nær sperregrensen.

– Trenger fiender

Det kan bli et historisk veivalg for partiet, og som kan forandre det norske politiske landskapet for lang tid fremover.

I første omgang skal KrF prioritere hvilke saker som er viktigst for partiet. Deretter skal partiet frem til november diskutere hvilken samarbeidsform som vil gi størst gjennomslag.

– Vi trenger fiender i politikken. Når KrF har gått frem, skyldes det utspill fra Frp som da Per Sandberg mente at KrF hadde ansvar for rekrutteringen til terrororganisasjoner og oppfordringen fra Siv Jensen i 2015 til kommunene om ikke å ta imot flyktninger, sier Mathias Slettholm.

Han mener regjeringsdeltagelse vil «være uklokt og direkte løftebrudd» fordi partiet gikk til valg på å danne regjering sentrum-Høyre. Uten Frp.

– Er det noen som skal holde det de lover, så er det KrF, mener han.

Aps velgere foretrekker Rødt fremfor KrF

Tollaksen ønsker å gå inn i regjering snarest mulig for å påvirke politikken:

– Det er bare høyresiden som ønsker samarbeid med KrF. En måling fra Norstat viser at Aps velgere foretrekker Rødt fremfor KrF, og sentrale Ap-politikere sier at årsaken til valgnederlaget er at partiet beveget seg mot sentrum.

– KrF må søke gjennomslag. Og det er i regjering man påvirker fra dag-til-dag og får størst gjennomslag, sier han.

Tollaksen mener KrF ikke får noen gevinst av dagens rolle som vippeparti i Stortinget.

– Velgerflukten vil fortsette i regjering

– Vi klarer ikke å markere oss. Vi må bare ta stilling til andres forslag i stedet for å ha en hånd på rattet, sier han.

Slettholm er uenig:

– Vi har mye større gjennomslag i vippeposisjon. Vi hadde aldri fått igjennom lærernormen hvis vi satt i regjering, sier han.

– Vi fikk ikke gjort noe som helst med meldingen om bioteknologi. Hadde vi vært i regjering, ville vi fått noe gjennomslag, svarer Tollaksen.

Slettholm frykter velgerflukten vil fortsette og at slagordet «Sammen for et varmere samfunn» blir innholdsløst i regjering med Frp.

Erfaringene fra regjeringssamarbeidet med Høyre sist oppsummerer Slettholm slik:

Høyre fikk politikken. KrF fikk statsministeren. Og Venstre fikk være med.

Tollaksen mener å stå alene, utenfor alle regjeringsalternativ, er verst.

– Det betyr stø kurs mot eller under sperregrensen, sier han.

– Hvor tror dere at KrF lander?

– Jeg har tro på at Knut Arild Hareide og partiledelsen holder det de lover, og står ved at regjeringssamarbeid med Frp er uaktuelt, sier Slettholm.

– Jeg tror Knut Arild ønsker gjennomslag for KrFs politikk, og det får han i regjering. Det er ikke løftebrudd. Vi står i en annen politisk situasjon enn før valget, og det må vi forholde oss til, sier Tollaksen.

Vil skape mer problemer

Leder i Akershus KrFU, Simen Bondevik, mener KrF ikke bør gå i regjering med Frp.

– Det er tre hovedgrunner: De store politiske forskjellene mellom KrF og Frp i klima, innvandring integrering, alkohol, her er Frp på kollisjonskurs med KrFs grunnleggende verdier, sier han.

– Den andre er den unike posisjonen vi har i Stortinget i dag. Det gir oss utrolig mye makt og gjennomslag, og vi får vist frem politikken vår. Det mest sentrale er løftet vi ga velgerne før valget om ikke å gå inn i regjering med Frp. Det gjelder for hele stortingsperioden.

Han synes også det er vanskelig å spekulere i hvor KrF lander.

– Jeg håper og tror de lander på at vi ikke skal gå inn i regjering. Det blir litt for simpelt å si at det løser alle problemer. Det vil skape mye mer problemer enn det løser, mener Bondevik.

Sentrumsalternativet bestående av Sp, KrF og Venstre hadde sin glansperiode med Bondevik-regjeringen 1997–2000, er nå dødt. Selv ikke KrFs leder Knut Arild Hareide har tro på at alternativet vil gjenoppstå.

Senterpartiet skiftet side og valgte samarbeid med de rødgrønne, Ap og SV i 2005. Venstre valgte høyresiden og gikk inn i regjeringen med Høyre og Frp i januar i år.