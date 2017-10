Her er 20 lekkasjer fra neste års statsbudsjett

Klokken 10 torsdag blir neste års statsbudsjett lagt frem.

Her er 20 lekkasjer Regjeringen har dryppet ut på forhånd:

1. «Tesla-avgift for tunge elbiler

Aftenposten kunne torsdag kveld avsløre at Regjeringen foreslår å innføre en Tesla-skatt. De mest luksuriøse Tesla-modellene kan bli opptil 70 000 kroner dyrere som følge av en ny avgift i neste års statsbudsjett. Frem til nå har alle elbiler vært helt fritatt fra engangsavgift.Konsekvensene av Regjeringens forslag til endringer vil variere fra noen tusenlapper til flere titusen kroner i økt pris, avhengig av vekt, for de modellene som blir berørt.

Sterke reaksjoner på forslaget: -Regjeringen gamler med Norges viktigste klimatiltak.

2. Dobbelt statsborgerskap

Regjeringen vil åpne for dobbelt statsborgerskap i Norge. Begge regjeringspartiene har snudd i sitt syn på dobbelt statsborgerskap det siste året. Kvelden før statsbudsjettet skal legges fram, varslet Sylvi Listhaug at det vil komme en høringssak om endring av statsborgerloven, meldte NRK.

Listhaug påpeker at Norge er det eneste landet i Norden og et av få land i Europa, som ikke tillater dobbelt statsborgerskap.

3. 700 millioner i skattelette til aksjeeiere

Aksjeeiere skal bare måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi, foreslår regjeringen, i tråd med skatteforliket fra i fjor.

Ifølge VG har regjeringen beregnet inntektstapet ved denne endringen i formuesskatten til 700 millioner kroner. Det går fram av forslaget til statsbudsjett for neste år. Det spesielle grepet er en del av det tverrpolitiske skatteforliket som ble inngått av partiene på Stortinget, med unntak av SV, i fjor.

Rabatten på 20 prosent for aksjer og eiendeler i bedrifter er etter det avisen erfarer den eneste endringen som gjøres i formuesbeskatningen i budsjettforslaget.

4. Ny klinikk på Radiumhospitalet

I valgkampinnspurten, samme dag som innvandringsminister Sylvi Listhaug besøkte Rinkeby med et kobbel av presse på slep, annonserte Regjeringen at den sier ja til bygging av et nytt klinikkbygg til over 3 milliarder kroner på Radiumhospitalet.

Frp lovet allerede i valgkampen i 2013 å få et nytt bygg på plass på Radiumhospitalet, der flere av bygningene er svært nedslitt.

Bygget har en kostnadsramme på i alt 3,1 milliarder kroner. I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen en lånebevilgning på drøyt 2,7 milliarder, noe som utgjør 70 prosent av kostnadene. Byggestart blir i 2019.

5. 100 millioner til tidlig innsats

100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole i statsbudsjettet. I tillegg kommer 200 millioner mer i frie inntekter til kommunene.

– Tidlig innsats er blitt et honnørord, men med dette iverksetter vi konkrete tiltak for nettopp tidlig innsats, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H) onsdag til Dagbladet.

Av de øremerkede midlene går den største posten på 40 millioner til å utdanne lærerspesialister.

6. Forlenger fengselsavtale med Nederland

Norge har forlenget den omstridte avtalen om leie av plasser i Norgerhaven fengsel i Nederland fram til oktober 2019. Det kunne justisminister Per Willy Amundsen (Frp) opplyse til Nettavisen en knapp uke før valget.

– Vi har besluttet å leie fengselsplasser i Nederland i ett år til og foreslår å bevilge 89,2 millioner kroner til dette på neste års statsbudsjett, sa justisministeren til Nettavisen.

Avtalen med Norgerhaven fengsel i Nederland ble inngått i 2015. Varigheten på avtalen var tre år, med mulighet til å forlenge i ett år av gangen.

7. Vil bruke under 3 prosent av oljefondet

Statsminister Erna Solberg (H) varsler at tiden er inne for strammere statsbudsjett. Hun legger opp til en oljepengebruk på under 3 prosent av Oljefondet.

– Nå må vi passe på at vi ikke bruker for mye penger. Mange kommer til å bli skuffet, sier Solberg om neste års statsbudsjett, sa hun til Aftenposten i begynnelsen av oktober.

Situasjonen for norsk økonomi er bedre enn på flere år, men det betyr samtidig at det er behov for å stramme inn, fortsetter Solberg.

8. Ingen krisepakker

Alle spor etter de siste årenes krisepakker er borte når regjeringen legger fram statsbudsjettet for neste år torsdag, melder E24.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) har i lengre tid varslet at budsjettet blir stramt og at oljepengebruken skal ned.

Det innebærer at kommuner på Vestlandet og Sørlandet, som har fått ekstra penger de siste årene for å bekjempe arbeidsledighet, vil se at overføringer nå forsvinner.

9. Mer penger for å få psyksisk syke i jobb

Regjeringen varsler at de vil gjøre en Nav-ordning som hjelper folk med psykiske problemer i jobb, til en varig ordning.

Regjeringen vil i budsjettet for 2018 foreslå at bevilgningen Nav blant annet henter midler til ordningen Individuell jobbstøtte (IPS) fra, dobles fra 100 millioner til 200 millioner, melder Nettavisen.

Pengene kommer gjennom en omdisponering av budsjettet.

10. ...og mer til tiltaksplasser for funksjonshemmede

Regjeringen setter av 15 millioner kroner ekstra i neste års budsjett til 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede.

Pengene skal gå til varig tilrettelagt arbeid for funksjonshemmede, forkortet VTA. Ordningen skal gi et tilbud til uføre som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er fornøyd med tiltaket, men tviler på at det er tilstrekkelig.

11. 18 millioner mer til kreftscreening

Regjeringen øker bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet med 18 millioner i neste års statsbudsjett, slik at det kan innføres over hele landet fra 2019.

Med regjeringens forslag om å øke posten, vil programmet utgjøre 62,8 millioner kroner i budsjettet for neste år.

Programmet vil kalle inn alle over 55 år til screening annet hver år i ti år, for å se etter forstadier til tarmkreft. Programmet skal innføres gradvis og være landsdekkende om fem år.

12. Mer penger til havnæringen

Under et besøk i Ålesund og Bergen i innspurten av valgkampen, varslet Erna Solberg at Regjeringen vil si ja til et nytt forskningsbygg for marine miljøer og gi 30 millioner kroner til innovasjonsprogrammet «DemoHav».

Det skal bygges et felles senter for Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES) og Fiskeridirektoratet i Bergen.

Senteret skal bli verdensledende på havforskning og -forvaltning, ifølge Solberg. Spaden skal settes i jorden om tre-fire år.

Prislappen på satsingen er foreløpig ukjent. Men det blir trolig snakk om milliarder, ifølge NTB.

13. Ny milliardgaranti til rederier og verft

Næringsministeren hadde også med seg med seg en gladnyhet til verft og redere da hun besøkte Ålesund i valgkampen: Regjeringen vil utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft.

Regjeringen foreslår en garantiramme på 10 milliarder kroner for ordningen i 2018.

– For det første gir dette norske redere tilgang på kapital. For det andre gir dette norske verft viktige oppdrag om å bygge fiskebåter, ferger, brønnbåter og hurtigbåter. Og for det tredje vil dette gi en mer bærekraftig flåte, sa næringsministeren.

14. Nytt sykehus på Møre

Statsminister Erna Solberg (H) varslet under valgkampen penger på neste års statsbudsjett til bygging av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde kommune.

– Det vil bli bevilget penger over statsbudsjettet for 2018 til bygging av nytt sykehus på Hjelset i Molde kommune, slik at spaden kan stikkes i jorda neste år, sa Solberg til NTB.

Striden om lokalisering av nytt sykehus i Møre og Romsdal har pågått i flere år.

15. Økt kompensasjon for Sivilforsvars-tjeneste

Regjeringen vil bruke 9,4 millioner kroner i neste års budsjett for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret.

– Man skal ikke tape penger på å gjøre en plikttjeneste for samfunnet. Mange som tjenestegjør i Sivilforsvaret, har ikke fått kompensert lønnen for sin vanlige jobb tilstrekkelig, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til Nettavisen.

Den nye ordningen kompenserer personell med inntil 6G, som tilsvarer en inntekt på 561.804 kroner.

16. Ny utdannelse for brann- og redningsvesen

Regjeringen har besluttet å etablere en ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell.

Den nye modellen vil bestå av en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell, og en høyere utdanning på bachelornivå for utdanning av ledere til brann- og redningsvesenet.

I årets statsbudsjett er det satt av 18,9 millioner kroner til å etablere den nye fagskolen som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har igangsatt.

17. Regjeringen vil trappe opp regnskogstøtten

Regjeringen vil øke støtten til internasjonal skogbevaring til 3 milliarder kroner i året, ifølge klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Norge samarbeider med en rekke utviklingsland om å stanse ødeleggelsen av verdens regnskoger. Siden 2013 har regjeringen til sammen bevilget 13,7 milliarder kroner til dette.

For 2018 blir økningen på 42 millioner kroner, melder NTB.

18. 65 millioner kroner mer til yrkesfag

Også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hadde spanderbuksene på i valgkampen. Sammen med finansminister Siv Jensen lovet han 65 millioner friske kroner i statsbudsjettet for neste år for å styrke yrkesfagene.

19. Øker bevilgningen til Sjøforsvaret

Knappe to uker før valget kunne Regjeringen melde at den vil bruke om lag 4,1 milliarder kroner på Sjøforsvaret i neste års budsjett– en reell økning på 84,5 millioner kroner.

Økningen skal sikre høyere beredskap og et mer langsiktig vedlikeholdsarbeid med flåten, opplyser regjeringen til Dagbladet.

– Det er et klart signal om at vi går fra ord til handling i forsvarspolitikken og et budsjett i tråd med langtidsplanen, sa Erna Solberg til avisen.

20. Foreslår å fjerne skatteklasse 2.

Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 i forslaget til neste års statsbudsjett. Etter det NRK forstår gjør regjeringen dette for å fremme integrering. Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.