Det har stormet rundt Carl I. Hagen i over 40 år. Her er noe av det han har sagt.

– Jeg kan brukes til alt, bortsett fra som utenriksminister, sa Carl I. Hagen til Bergens Tidende i 2004.

Nå håper han på plass i Nobelkomiteen.

Hagen har preget norsk politikk med kontroversielle utsagn om alt fra innvandrere og finnmarkinger til FNs klimapanel og svart arbeid.

I 2014 fylte han 70 år. Da laget Aftenposten en oversikt over sitater som sier noe om hva han har sagt og kjempet for i hvert av de 40 årene han til da hadde bak seg i politikken.

Dette er en redigert liste med noen av Hagens sitater gjennom 43 år i politikken, som viser hva han har stått og står for.

Øhman, Rolf

1974. På vippen i abortsaken: «Dersom for eksempel det er 15 mødre med hvert sitt barn i et naboskap som alle ønsker seg ut i arbeidslivet, ville det være mulig for to eller tre av disse å passe barna mens de andre tok vanlig arbeid».

Han debuterte fra Stortingets talerstol med å advare mot offentlige barnehager – og å utsette loven om fri abort. Han satt på vippen og sa nei.

1976: Atomvåpen på norsk jord: «Anders Langes Parti har absolutt ikke gitt opp standpunktet ... »

Hagen presiserer at han fortsatt ønsker både atomvåpen og amerikanske styrker på norsk jord, selv om han støtter det nest beste: forhåndslagring av amerikansk utstyr.

1977. Dødsstraff for heroinsmuglere. «Personlig vil jeg ikke ta avstand fra dødsstraff når det gjelder de kyniske hovedmenn som sender norsk ungdom i døden for personlig fortjenestes skyld.»

Hagen ville straffe narkosmuglere hardt. På denne tiden ville han også sende narkomane til Jan Mayen, Bjørnøya og «andre avsidesliggende steder.»

Det er helt sikkert mye jeg angrer på, sa Hagen til Aftenposten da han oppsummerte sin politiske karrière.

Berglund, Erik

1991: Bortskjemte finnmarkinger. «Når jeg sier at finnmarkinger oppfører seg som bortskjemte unger, er det ikke «ungenes», men politikernes skyld.»

1995: Innvandrerregnskap. «Personer som blir isolert og fremmedgjort i sitt eget nabolag som følge av stort innslag av naboer som ikke snakker norsk, som ikke følger norske skikker, normer og levemåte, vil kunne få psykosomatiske lidelser som kan medføre både sykmelding og behov for medisinsk hjelp».

Hagen støtter stortingskollega Øystein Hedstrøm som ber Regjeringen regne ut hva innvandringen koster Norge. Selv påpeker Hedstrøm at utgiftene er 26 milliarder årlig og han spår at det i 2090 vil være 3,3 millioner etniske nordmenn og 13,2 millioner innvandrere i Norge.

Hanssen, Eystein

1996: Ut mot imamer og islam: «Bøllekulturer fra Saddam Hussein er i ferd med å etablere seg i Norge. Gjenger går i gatene, stjeler, går på diskotek sammen, slåss og voldtar i Oslo.»

Hagen går hard ut og gir innvandrere selv skylden for diskriminering og mener beskyldninger om rasisme er "blitt terroriseringsvåpen" mot politiske motstandere.

1997: Helsekøer. «Ett av verdens rikeste land har helsekøer de andre (politikerne) sier vi ikke har råd til å fjerne. Så fort det dreier seg om utlendinger, har vi overflod. Da er Norge verdens rikeste land.»

Folkeaksjer: «Personlig tror jeg det ville vært en kjempefordel ... hvis en del av aksjene i Statoil, Telenor, og bankene ble gitt til det norske folk slik at hver enkelt kunne bestemme hvorledes de ville disponere sin andel av nasjonalformuen.»

1998: Bondevik møter veggen. «Mange av oss har vært slitne og utafor, men vi har gått på jobben for det.»

Carl I. Hagen spør om hvorfor landets sykmeldte statsminister Kjell Magne Bondevik, som har fått en depressiv reaksjon, ikke kommer seg tilbake på jobb.

1999: Problemer i egne rekker. «Nå er det valgkamp, og nå representerer de ikke stortingsgruppen.»

Carl I. Hagen forsøker å ta avstand fra ytterliggående innvandrerutspill fra bl.a. Øystein Hedstrøm og Vidar Kleppe. Sistnevnte har hevdet at enkelte muslimske organisasjoner kritiserer Norge for å ha kors i flagget uten å kunne belegge hvilke.

Furulund, Svein Erik

2001: Intern voldtektsanklage. «Partiledelsen har vært kjent med slike løsaktige påstander som vi har behandlet på en korrekt måte, og jeg synes det er uhyrlig og nedverdigende at slike påstander fremføres på et årsmøte i et politisk parti.»

Frp-lederen kommenterer utsagn fra FpUs sentralstyremedlem Cathrine Rustøen om at hun er blitt voldtatt av en ledende tillitsmann. Hun har tatt opp saken med ledelsen, uten at noe har skjedd. Kort tid senere avsløres også den såkalte Søviknessaken.

I had a dream: «Min dagdrøm har vært å bli stortingspresident.»

Hagen er skuffet over at ett nytt borgerlig flertall ikke gir ham presidentvervet på Stortinget.

2002: Ut mot mulla Krekar: «Er det idioter som sitter i departementene og i UDI, eller er det bare de grenseløst naive politikerne som styrer Norge som har ansvaret for det som har skjedd?»

Hagen krever offentlig gransking av myndighetenes håndtering av den terrortiltalte mulla Krekar som kom til Norge i 1991.

Ut mot Bondevik: «Bondevik står og ser på at norske jenter blir voldtatt.»

Han langer ut mot statsministeren og andre som er uenige med Frp i innvandringspolitikken og ikke gjør mer mot tvangsekteskap.

2004: Hos menigheten Levende ord. «Vi kristne er veldig opptatt av barn. «La de små barn komme til meg», sa Jesus. Jeg kan ikke skjønne at Muhammed kan ha sagt det samme».— «I tilfelle han måtte ha sagt det samme, må det ha vært «La de små barn komme til meg slik at jeg kan utnytte dem i min kamp for å islamisere verden».

2010: Savner seg selv: «Selv om jeg har trukket meg ut av politikken, må jeg innrømme at det kribler veldig av og til. Jeg savner meg.»

Carl I. Hagen forklarer hvorfor han gjør comeback og stiller som Frps ordførerkandidat i Oslo.

Skjeller ut eks-svigersønn: «Det er ingen unnskyldning for en drittsekk at han er en transperson.»

Dons, Signe

2011: Ønsker nobelt oppdrag. «For to år siden meddelte jeg Siv Jensen at jeg ønsket å sitte i Nobelkomiteen. Jeg oppfattet at det ville gå greit.»

Hagen er skuffet over «den ydmykelse» og behandling han er blitt utsatt for når partiledelsen ikke gir etter for hans ønske og trekker seg som leder av Frps seniorgruppe.

Samme år uttalte han seg om ressursbruk om Utøya-ofre:

«69 personer har han drept på Utøya. Om han, da han begynte å skyte, gikk til venstre og skjøt den unge jenta, eller til høyre og skjøt den unge gutten; at noen av foreldrene skal vite om rekkefølgen og nøyaktig sted og alt sånt noe, det begriper ikke jeg.»

Frps ordførerkandidat i Oslo forstår ikke hvorfor hundre politifolk skal jobbe med Utøya-saken i flere måneder.

2014: Sløseri å elektrifisere sokkelen. «Personlig tror jeg ikke på klimahysterikerne i FNs klimapanel.»

2017: «Asia og Afrika er problemet.» Hagen snakker om innvandring og presset mot norske verdier fra «islamister og den muslimske gruppen.»

Denne samlingen med sitater fra Carl I. Hagen ble opprinnelig laget i forbindelse med at han fylte 70 år. Da hadde han preget norsk politikk i 40 år. Første versjon av saken ble derfor publisert 2. mai 2014. Sitatene fra de tre siste årene er lagt til i denne versjonen av saken.