Regjeringens plan for havvind møter sterk kritikk

Jonas Gahr Støre mener regjeringen har presentert «en storstilt satsing». Høyre og SV er enige om at planen er for dårlig.

9. feb. 2022 15:06 Sist oppdatert nå nettopp

Det er til SV regjeringen kommer til å gå først for å få flertall. Deres første reaksjon: «Dette var skuffende».

– Vi synes det er problematisk at de legger til grunn en auksjonsmodell, sier SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes. En slik modell legger opp til en konkurranse mellom ulike selskaper. Den som kommer med det beste tilbudet, vinner.

Fyylkesnes sier SV tror det finnes raskere måter for å få i gang havvindproduksjonen på i Norge.

Han frykter Norge skal bli akterutseilt industrielt, og at man ender opp med å kjøpe inn varer og tjenester fra utlandet.

SV ønsker at staten skal gå aktivt inn i prosjekter.

– Vi ser mer for oss at man skal skape lønnsomhet for dette på samme måte som vi skapte lønnsomhet på utbygging av oljeindustrien, der staten aktivt gikk inn i prosjekter både for å sikre at det ble lønnsomhet og for å sikre det offentliges kontroll og eierskap i norsk energiproduksjon, sier Fylkesnes.

Han viser til at det er følgende komponenter i denne industrien: kraftproduksjon og leverandørindustri som skal bygge disse elementene.

– Poenget er at Norge bør få en rolle i begge. Men med det tempoet her, ser det ut til at vi ikke får en rolle på industrisiden fordi det går mye raskere i alle andre land, sier han.

Støre fornøyd

Regjeringen legger til rette for første fase av utbyggingen på feltet Sørlige Nordsjø 2. Kraften derfra skal sendes i kabel til fastlandet i Norge.

– Dette er en løsning som øker krafttilførselen til Sør-Norge. Regjeringens mål er å legge til rette for at Norge har tilgang på rikelig med fornybar og rimelig kraft. Dette skal også i fremtiden være et fortrinn for norsk industri og bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Må være pinlig for Arbeiderpartiet

Industripolitisk mageplask. Ekstremt pinlig for Ap. Passivt. Det var noen av ordene Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson Nikolai Astrup brukte om regjeringens vindsatsing.

Han går kraftig imot Støres fremstilling om at regjeringen legger opp til et raskt tempo.

– Nei, det er ikke riktig. Den forrige regjeringen hadde jo bestemt seg for at man skulle legge ut et areal med tre gigawatt installert effekt, og det ble halvert. Vår plan var å lyse ut dette i første kvartal 2022, mens regjeringen nå legger opp til at dette skal skyves ut i tid. Det er helt uklart når andre halvdel av dette prosjektet kan realiseres. Så dette må være pinlig for industripartiet Ap, sier han.

Astrup mener Ap er med på å skalere ned den industrisatsingen de har snakket om i månedsvis.

– Og uten tilstrekkelig volum, blir det heller ikke noe ordentlig hjemmemarked. Da er det andre land som kommer til å ta det. Skottland er godt i gang og har lyst ut 25 Gigawatt installert effekt. Mens Støre-regjeringen satser på 1,5 på Sørlige Nordsjø 2. Det sier litt om dimensjonene.

– Men har ikke Støre rett i at man setter i gang produksjonen på noe av det tidligere enn det var lagt opp til?

– Nei, det har han ikke rett i. Tvert om betyr det at noe av det kan realiseres omtrent etter den tidsplanen vi hadde lagt, mens resten skyves ut på 20–30- tallet. Det er svært uheldig. Og det de har lagt frem i dag gir også stor usikkerhet for de industriaktørene som skal satse. Fordi de jo ikke kjenner rammevilkårene som skal gjelde. Vil det blir statlige subsidier? Det var statsministeren uklar på.

– Han sa han trodde det ville bli «statlige støtteelementer»?

– Ja, men hva betyr det? Betyr det at subsidier eller differansekontrakter, spør han og forklarer det siste slik: At staten garanterer for en gitt pris og så dekker mellomlegget mellom den og faktisk pris.

– Det som er urovekkende er at man tenker altfor smått. Havvind er et potensielt industrieventyr for Norge, sier han og viser til at vi har store vindressurser og en stor leverandørindustri.

– Og så skalerer man satsingen ned og skyver den ut i tid fremfor å satse stor. Det er en skuffelse.

– Hva har du å si til Vedum om at dette vil sikre strøm til norsk industri og norske forbrukere og bidra til å holde prisene nede.

– Vi er helt enige om at det må bygges ut vesentlig mer kraft i Norge. Havvind er jo et betydelig element i det. Her kunne vi fått vesentlig mer havvind over tid enn regjeringen legger opp til. Så i et kraftperspektiv bør man legge opp til en stor og ikke en liten satsing. Og så burde regjeringen ha kommet mye lenger i arbeidet med å utrede hvordan hybridkabler kan innrettes slik at de ikke gir uheldige utslag på strømprisene i Norge. Det er full mulig.

– Hvordan skal man gjøre det?

– Det er mange ulike måter å gjøre det på. Det finnes aktører som har sett på dette, bl.a. Equinor. Man kan f.eks. dimensjonere kablene slik at mer kraft går til Norge enn det som går til andre land, eller vice versa, sier han og legger til at her er det mange ulike modeller.

– Det er det regjeringen allerede nå burde ha gitt et svar på, sier Astrup.

Frp: Gambling med folks penger

Fremskrittspartiet frykter at en unødvendig stor regning vil bli sendt til skattebetalerne.

– Det regjeringen la frem ligner på et massivt subsidiesluk. Det skjer gjennom en ulønnsom utbygging av flytende havvind der norske skattebetalere sitter igjen med milliardregning og betydelig risiko, sier Frank Sve. Han er energipolitisk talsperson i Frp.

Han mener det er gamling på enkeltnæringer og -teknologier.

– Skattebetalerne blir pålagt urimelig høy risiko, men der store selskaper vil sitte igjen med potensiell gevinst, sier Sve.