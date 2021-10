Bollestad vil at KrF skal surfe på den grønne bølgen

Lederkandidat Olaug Bollestad vil gjøre KrF til en tydelig stemme i klimapolitikken. Samtidig varsler hun kamp om kontantstøtten.

Olaug Bollestad vil ikke spekulere om hun blir leder. Her med ektemannen Jan Frode på vei inn på Stortingets avslutningsmiddag i Oslo rådhus.

16. okt. 2021 14:51 Sist oppdatert i dag 15:08

Onsdag ble det klart at avtroppende bistandsminister Dag-Inge Ulstein ikke vil stille som lederkandidat i KrF. Dermed er det kun fungerende leder Olaug Bollestad som så langt har meldt seg som kandidat til ledervervet.

Ulstein sa fredag at han er klar for å bli nestleder i partiet.

Har en stor jobb foran seg

Dersom Bollestad blir leder i KrF, så har hun en stor jobb foran seg.

Partiet gjorde i 2021 sitt dårligste valg på 85 år, og fikk dermed redusert antall representanter på Stortinget fra åtte til tre. I tillegg gikk tidligere leder Kjell Ingolf Ropstad brått av som både fungere leder og statsråd. Det skjedde etter Aftenpostens avsløringer om hans bruk av pendlerbolig.

Bollestad ønsker ikke å spekulere i om hun blir leder eller ikke. Hun sier at det er opp til fylkeslagene og valgkomiteen.

– Jeg har alltid tatt de utfordringene jeg har fått av partiet og utført de oppgavene jeg er blitt bedt om. Nå har jeg også vurdert kandidaturet og svart ja.

Hun innrømmer at partiet har en stor jobb foran seg, og at partiet må bygges opp igjen.

– Vi skal virkelig vise at vi har både en viktig plass og en rettmessig plass i norsk politikk. Vi skal ikke være stemmeløse på Stortinget, sier hun.

Kjell Ingolf Ropstad overrakte lederklubben videre til Olaug Bollestad i etterkant av valget.

Vil være en gjenkjennelig stemme i klimapolitikken

Bollestad forteller at KrF skal være tydelig og gjenkjennelig når det kommer til klimapolitikk. Hun beskriver klimaendringer som en felles utfordring.

– Klimaendringene gjelder ikke bare her i vårt eget land. Det er jo globalt. Verdens fattige betaler ofte den største prisen, både med ressurser og ikke minst med klimautfordringene.

KrF ønsker et sterkt samarbeid for å løse klimautfordringene verden står ovenfor. Partiet vil redusere utslippene drastisk i årene som kommer.

Bollestad kaller det «blodig urettferdig». Hun mener at det er de fattigste i verden som lider mest av våre klimautslipp.

Bollestad vil redusere klimautslippene drastisk.

Misfornøyd med den nye regjeringsplattformen

Bollestad etterlyser større valgfrihet for familier med barn i den nye plattformen. Hun anklager den nye regjeringen for ikke å ta nok hensyn når det gjelder kontantstøtten.

Sånn det ligger an i Hurdalsplattformen, vil kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder avvikles. Den vil bli erstattet av en ventestønad, «for dei som har søkt om, men ikkje fått, barnehageplass».

– Regjeringen strammer inn ganske tydelig. Det går direkte inn på familienes valgfrihet, sier Bollestad.

Hun mener det bør være opp til familiene selv om de ønsker å benytte seg av ordningen eller ikke, ettersom de vet best selv.

– Det er et symbol på at de ikke har tro på familiene sin mulighet, vilje eller evne til å tenke selv, sier hun.

Bollestad er tydelig på at kontantstøtten kommer til å bli et tema for KrF på Stortinget, i tillegg til blant annet klima- og eldrepolitikk.

Hun understreker at regjeringen er nødt til å ha god dialog med de andre partiene i Stortinget, ettersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet er i mindretall.