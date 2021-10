Sp og Ap strammer inn kontantstøtten

Ap og Sp foreslår ikke å fjerne kontantstøtten. Men de endrer den. Det ser ut til at de vil fjerne ordinær støtte for barn eldre enn ett og et halvt år.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre fjerner ikke kontantstøtten.

26 minutter siden

Det har alltid vært rødgrønn uenighet om kontantstøtten. Sp har kjempet for å beholde den, mens Ap og alle partier til venstre for Ap har ønsket å avskaffe hele ordningen.

I den nye politiske plattformen som Ap og Sp legger frem onsdag, er de enige om et kompromiss. En kilde opplyser at dette er modellen som lå på bordet i slutten av forrige uke: