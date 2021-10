Direkte nå: Den nye regjeringen kommer ut på Slottsplassen

Torsdag klokken 12 fikk Norge ny regjering. I etterkant er det ventet at statsminister Jonas Gahr Støre og hans nye mannskap kommer ut på Slottsplassen etter sitt første statsråd.

14. okt. 2021 12:03 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Det er allerede kjent hvem som blir statsråder i den nye regjeringen. Støre presenterte oversikten torsdag formiddag,

Onsdag ble det klart hva som er hovedpunktene i politikken Ap-Sp-regjeringen vil føre de neste årene.

Den nye regjeringen består av ti kvinner og ni menn. Det er et ungt regjeringslag, med en gjennomsnittsalder på 46 år.

Den nye regjeringen fotografert under sitt første statsråd torsdag.

Klokken 12 ble Støre formelt ny statsminister. Etter regjeringens første statsråd med kongen på Slottet møter statsministeren og statsrådene pressen, familie, støttespillere og publikum på Slottsplassen.

Også demonstranter har møtt opp. Medlemmer av folkeaksjone

n «Redd Ullevål Sykehus» står med flagg og roper blant folkemengden som har samlet seg på Slottsplassen.

Senterpartiet gikk til valg på å stanse nedleggelsen av Ullevål sykehus, men fikk ikke gjennomslag for dette i Hurdalsplattformen.

Se flere bilder fra Slottsplassen under:

forrige











fullskjerm neste Støre og Vedum på vei ut på Slottsplassen torsdag. Hadia Tajik og Ola Borten Moe følger like bak. 1 av 5 Foto: Olav Olsen

Erna Solberg møtte hos kongen for sitt siste statsråd klokken 10. Der fikk regjeringen innvilget sin søknad om avskjed med virkning fra klokka 12.

– Tusen takk for at denne buketten har fått styre Norge i åtte år. Vi leverer et land i god form til neste regjering og ønsker dem lykke til, sa Erna Solberg på Slottsplassen.