Støre-regjeringen har fått makten: – Jeg er veldig stolt av dette laget

Torsdag klokken 12 fikk Norge ny regjering. Etterpå ventet blomster og gratulasjoner på Slottsplassen.

Jonas Gahr Støre og hans regjeringsmannskap møtte folket og pressen like etter klokken 12.

14. okt. 2021

Klokken 12 ble Jonas Gahr Støre formelt ny statsminister. Etter regjeringens første statsråd med kongen på Slottet møtte statsministeren og statsrådene pressen, familie, støttespillere og publikum på Slottsplassen.

Da var det er allerede kjent hvem som blir statsråder i den nye regjeringen. Støre presenterte oversikten torsdag formiddag, dagen etter at det ble klart hva som er hovedpunktene i politikken Ap-Sp-regjeringen vil føre de neste årene.

– I dag går mine første tanker til Kongsberg og de som er der. Men selv om bakteppet er tungt, er dette like fullt dagen for å presentere en ny regjering. Og jeg er veldig stolt av dette laget.

Det sa Støre da han talte til folket for første gang som landets nye statsminister.

– Fra i dag skal vanlige folk oppleve at deres liv og drømmer kommer i første rekke. Vi skal ta vare på det viktigste i landet vårt, tilliten og de sterke fellesskapene som binder oss sammen, sa han på Slottplassen.

fullskjerm neste Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre, landbruksminister Sandra Borch, klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide og justisminister Emilie Mehl. 1 av 6 Foto: Stein Bjørge

Den nye regjeringen består av ti kvinner og ni menn. Det er et ungt regjeringslag med en gjennomsnittsalder på 46 år.

Utøya-overlevende blir statsråder

Støre trekker frem at denne regjeringen kommer til å stå overfor store utfordringer i årene som kommer.

– Men ingen er bedre rustet. Vi har plattformen vi trenger for å begynne det arbeidet allerede dag én, sier han.

I år et det ti år siden terrorangrepet på Utøya. I dag får Norge sine første statsråder som opplevde angrepet, Jan Christian Vestre og Tonje Brenna.

– De bruker all sin kraft til å bidra til et bedre samfunn og tar på seg det tyngste ansvaret man kan ha.

– Ti år etter kan vi si: Demokratiet vant, sier han.

Den nye regjeringen fotografert under sitt første statsråd torsdag.

Solberg takket for åtte år

Også demonstranter har møtt opp. Medlemmer av folkeaksjonen «Redd Ullevål sykehus» sto med flagg og ropte i folkemengden som samlet seg på Slottsplassen.

Senterpartiet gikk til valg på å stanse nedleggelsen av Ullevål sykehus, men fikk ikke gjennomslag for dette i Hurdalsplattformen.

Erna Solberg møtte hos kongen for sitt siste statsråd klokken 10. Der fikk regjeringen innvilget sin søknad om avskjed med virkning fra klokken 12.

– Tusen takk for at denne buketten har fått styre Norge i åtte år. Vi leverer et land i god form til neste regjering og ønsker dem lykke til, sa Erna Solberg på Slottsplassen.

Dette er Støre-regjeringen