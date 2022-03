Støre: Hadde lite kontakt med Tajik før hun trakk seg som Ap-nestleder

Statsminister Jonas Gahre Støre kommuniserte bare i «begrenset grad» med Hadia Tajik i dagene før hun snudde om hvorvidt hun ville forsette som Ap-nestleder.

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte pressen mandag for å presentere de nye statstrådene.

7. mars 2022 16:59 Sist oppdatert 7 minutter siden

Onsdag trakk Hadia Tajik seg som arbeidsminister. Hun sa hun ville fortsette som nestleder i Arbeiderpartiet. Partileder Jonas Gahr Støre sa han støttet dette. Fem dager senere trakk hun seg likevel som nestleder. Hva skjedde i mellomtiden?

Flere i pressen, inkludert Aftenposten, ønsket svar på dette da Støre inviterte til pressekonferanse om de nye statsrådene mandag. Men Støre svarte stort sett at han ikke ville gå inn og kommentere enkeltsakene som ledet frem til Tajiks avgang.

DNs politiske redaktør Fritjof Jacobsen fikk imidlertid noen svar:

– Var det kontakt mellom deg, eller noen av dine på SMK, og Hadia Tajik mellom onsdag og da hun meddelte deg på søndag at hun ville trekke seg som nestleder?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– Men kan du si om det var kontakt mellom deg og henne?

– Ja. Men samtalen var på søndag.

– Men dere kommuniserte mellom onsdag og søndag?

– I begrenset grad.

Ordknapp om egen håndtering

Aftenpostens spørsmål om samme tema ble i liten grad besvart:

– Vet du hva? Jeg skriver det på det samme jeg sa innledningsvis: Jeg vil ikke kommentere på disse enkeltsakene nå. Dere i mediene har jobbet med dem, Hadia har trukket sin konklusjon, og jeg har forståelse for det, sa Støre.

VG har avslørt at hun fikk skattefri pendlerbolig i 2006 etter å ha levert en leiekontrakt hun aldri brukte, for å dokumentere at hun hadde boligutgifter.

Dagbladet har avslørt at Tajik har eid to boliger i samme tidsrom som hun hadde gratis pendlerbolig.

Aftenposten har avslørt at det er uklart om Tajik hadde krav på pendlerbolig gjennom tre måneder i 2019.

Overfor NRK har Tajik bekreftet at hun fikk skattefrie leieinntekter fra en utleieleilighet, selv om hun ikke bodde der.

Den siste saken ble publisert fredag. Da sa Støre til NRK: «Eg har ikkje fått gått inn i dei sakene som er komme i dag. Så det vil eg ikkje kommentere».

Takket Hadia Tajik

Støre var mest interessert i å presentere sine nye statsråder: Terje Lien Aasland blir ny olje- og energiminister etter Marte Mjøs Persen, som blir ny arbeidsminister.

Støre omtalte de begge i rosende ordelag. Om Persen sa han at han ønsket noen med erfaring som statsråd i regjeringen til å fylle den viktige posisjonen som arbeids- og inkluderingsminister.

Han omtalte også Aasland som en «gryteklar» olje- og energiminister. Han har solid standing i LO, kjenner industrien godt og har ledet energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Jeg er veldig glad for å se Terje Aasland i regjeringen. Hans erfaring og forberedte utgangspunkt gjør at dette er et trygt og godt valg, sa statsministeren.

Marte Mjøs Persen leder Vestland Ap og har vært folkevalgt og ordfører i Bergen. Hun hadde ikke særlig erfaring med energipolitikk da hun ble utnevnt som olje- og energiminister.

Stavanger Aftenblad har på lederplass omtalt utnevnelsen som en tabbe.

– Du sier nå at landet får en gryteklar og erfaren olje- og energiminister. Burde det landet fått det allerede fra starten av Støre-regjeringens tiltredelse?

– Unnskyld?

– Burde du hatt en politiker med tyngre erfaring fra energipolitikk som olje- og energiminister tidligere?

– Vi hadde en veldig erfaren politiker som olje- og energiminister, og som har levert veldig godt arbeid i en ekstraordinær tid, svarte Støre.

Han viste blant annet til regjeringens satsing på havvind og ordningen for å kompensere folk for høye strømpriser.

– Som jeg har sagt mange ganger så har ikke denne vinteren vært mest krevende for olje- og energiministeren. Den har vært mest krevende for alle de der hjemme som har vært bekymret for hvordan de skulle betale strømregningen, svarte Persen på spørsmål om hvordan det har vært å få mye kritikk i rollen som olje- og energiminister.

Persen tror selv hun ble flyttet på grunn av hennes bakgrunn.

– Jeg har vært ordfører i Norges største primærkommune, i Bergen og har mye erfaring knyttet til bosetting av flyktninger, noe som blir en viktig oppgave. Og så har jeg bakgrunn i fagbevegelsen. Og så har jeg stor arbeidskapasitet, og det tror jeg kommer godt med.

– Du tror ikke Støre flyttet deg fordi du fikk mye kritikk som olje og energiminister?

– Nei, det tror jeg ikke.

Persen sier at hun gjerne skulle fortsatt som olje- og energiminister, men når statsminister spurte henne om å bli arbeids- og inkluderingsminister var hun klar for det.

Marte Mjøs Persen går inn som arbeids og inkluderingsminister etter Hadia Tajik.

Snudde om nestlederverv

Søndag trakk Tajik seg også som nestleder i Arbeiderpartiet, meldte DN.

I et brev til partiets sentralstyre skre Tajik at hun ønsket å trekke seg som nestleder, som var noe hun hadde tenkt på siden hun trakk seg som arbeids- og inkluderingsminister.

«Siden da har jeg spurt meg selv om det var en riktig vurdering. Jeg erkjenner og ser at mine handlinger også påfører mine partifeller og partiorganisasjonen både en belastning og skuffelse», heter det i brevet.

Støre ble også spurt om hva som skjer med nestledervervet som Tajik sa fra seg. Her svarer han at den saken venter de med til neste landsmøte. Han holdt det helt åpent om Ap vil finne en erstatter for Tajik. Før hun trakk seg, hadde Ap to nestledere. Men partiet må ikke ha det.

– Hvorvidt Arbeiderpartiet kommer til om de skal ha to nestledere eller en, det er en diskusjon vi får ta når den kommer, sa han.