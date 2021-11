Merk deg ordet «verbalforslag». Det er SVs verktøy for å forsøke å presse gjennom arveavgift.

Det finnes ikke noe konkret forslag om arveavgift i SVs alternative budsjett. Det betyr slett ikke at partiet har droppet saken.

SV jobber for gjennomslag for å skattlegge arv. Partiets finanspolitisk talskvinne Kari Elisabeth Kaski kjemper for partiets saker i budsjettforhandlingene.

I dag 09:29

SV la mandag frem sitt forslag til budsjett for neste år. Det er utgangspunktet for de budsjettforhandlingene som nå pågår mellom SV og de to regjeringspartiene: Ap og Sp.

Ut ifra det som ligger på bordet, kan man kanskje tro at SV har droppet forslaget om en ny arveavgift eller skatt på arv. For det finnes ikke noe konkret forslag om dette i SVs alternative budsjett. Temaet nevnes bare så vidt. Det skjer i forbindelse med at SV mener partiet har en bedre fordelingspolitikk enn Ap-Sp-regjeringen:

