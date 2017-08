Internt i Ap fremstår det som klart at satsingen på kampen mot ledighet har vært feilslått, fordi den viktigste valgkampsaken for Ap svekkes av lavere ledighet og en økonomi som henter seg inn.

På Poll og polls gjennomsnitt av augustmålingene ligger Ap på 28,8 prosent.

Karita Bekkemellem er nå administrerende direktør i legemiddelindustrien. Hun var Barne- og familieminister to ganger og satt på Stortinget for Ap fra 1989 til 2009. I 2009 utga hun en meget frittalende selvbiografi, Mitt røde hjerte.

Nå mener hun at Ap ikke har truffet med sin situasjonsbeskrivelse av Norge i denne valgkampen.

– En valgdebatt preget av småtteri

– Ap er et parti som er skapt for å lede landet, ikke minst gjennom vanskelige situasjoner. Nå har vi lav rente og ledigheten er på vei ned. Folk føler ikke at det umiddelbart er en krise, sier hun.

– Debatten om norske verdier, hva ble nå det? En valgdebatt preget av småtteri, understreker hun.

– Hva mener du med det?

– Det er nok av store utfordringer å ta tak i dagens Norge. Ta boligpolitikken som ett eksempel. Det er behov for å gjenreise en offensiv sosial boligpolitikk. I dag er det svært vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet. Folk som skiller seg sliter med de enormt høye prisene. Dette er en sak som treffer alle deler av befolkningen i ulike livssituasjoner. Det burde være en god sak for Ap, sier hun.

Savner et parti med visjoner

Helsepolitikk er et annet område er hun etterlyser samlende reformer.

Ute i distriktene er hun engstelig for at tradisjonelle Ap-velgere ikke kjenner igjen partiet i olje- og gasspolitikken og at det skaper usikkerhet ved å gi innrømmelser til egen venstreside og partier til venstre for Ap.

– Ap må i større grad være villig til å stille spørsmål og ha visjoner for hvordan samfunnet skal utvikle seg de neste 10 til 20 årene. Partiet burde åpne for å finne nye løsninger i nye spennende partnerskap som kan bidra til å skape vekst. Dette kan skje innenfor spennende områder som marinsektor, sier hun.

Lettere fra sidelinjen

Men innrømmer at det nok er lettere å komme med tilrop fra sidelinjen:

– Det er en ny og mye vanskeligere situasjon for dem som leder partiet i dag, fordi velgerne shopper mye mer mellom partiene. De er mindre trofaste, forklarer hun.

Aftenposten har de siste dagene vært i kontakt med en rekke tidligere og nåværende Ap-politikere om situasjonen for partiet i denne valgkampen. Flere av dem gir uttrykk for mye av det samme som Bekkemellem, vil ikke si det offentlig.

– Nå skal vi drive valgkamp, debatten om innsatsen får vi ta etterpå, sier en stortingskandidat til Aftenposten.

Flere nevner Ap-leder Støres kjør på skatteøkninger som en sak som har svekket partiet i valgkampen.

Liker ikke sentrumsflørt

Støres flørt med sentrum har falt i spesielt dårlig jord blant Ap-velgere på «gølvet» i industrien og i LO.

Tommy Nystad, leder for Fellesforbundet på Helgeland og kandidat på Ap-listen i Nordland, sa under Arendalsuken i et intervju med Aftenposten:

– Når man ser på mediedekningen, spør folk seg hvorfor en skal stemme på Ap og få ny regjering dersom det betyr makt til Venstre og KrF, sier han – som legger til at det er Venstre-flørten som har vært verst.

Grunnen til det er at Venstre er det partiet som har gått lengst i å foreslå endringer i blant annet arbeidsmiljøloven.

Nå er døren til Venstre ettertrykkelig lukket, men heller ikke flørten med KrF er uproblematisk iblant Aps kjernevelgere.

Like før Arendalsuken var tidligere LO-leder Yngve Hågensen klar i et intervju med Dagbladet:

– Hvis valget er Ap i regjering med KrF, eller ikke Ap i regjering, så synes jeg vi skal holde oss utenfor regjering, sa Yngve Hågensen, tidligere LO-leder og mangeårig medlem av Aps sentralstyre da flørte mellom Ap og KrF var som heitest.