Mener Moxnes kunne fortsatt som Rødt-leder. Da måtte han håndtert krisen annerledes.

Forfatter Kim Arne Hammerstad sier at hverken Anette Trettebergstuen eller Ola Borten Moe kunne blitt sittende etter feilene de har gjort. Moxnes-overtrampet mener han kunne endt anderledes.

Bjørnar Moxnes avbildet på en pressekonferanse i forbindelse med solbrilletyveriet. Vis mer

Klokken 08 mandag morgen var det et faktum. Bjørnar Moxnes skrev på sin egen Facebook-side at han trekker seg som partileder i Rødt.

– Jeg gjorde en stor feil, og jeg gjorde det mye verre med måten jeg håndterte det videre, skriver han i innlegget.

Håndteringen

Her mener Kim Arne Hammerstad årsaken til at Moxnes trakk seg ligger.

Han har skrevet boken «Politiske skandaler» som tar for seg alle politiske skandaler fra 1945 til moderne tid.

– Jeg tror ikke norsk politikk er så moralsk at et tyveri av solbriller til 1199 kroner skal kreve en partilederavgang, sier Hammerstad til Aftenposten.

Hammerstad mener det var mer problematisk at Moxnes håndterte hendelsen på en måte som ga uttrykk for at han hadde noe å skjule.

– Det bidrar til at tilliten er såpass svekket at han og partiet har kommet frem til at han ikke kan sitte, forklarer Hammerstad.

Slik endret Moxnes’ forklaring seg

Moxnes’ forklaring endret seg gjentatte ganger i timene og dagene etter Romerikes Blad 30. juni skrev at han hadde stjålet et par Hugo Boss-briller fra en butikk på Oslo lufthavn.

Samme dag skrev han i en e-post til Aftenposten at han tok med seg et par solbriller ut av en butikk på flyplassen uten å ha betalt.

– Det var ikke hensikten, og er jo veldig flaut, la Moxnes til.

Senere den junikvelden kom flere detaljer om saken.

– Jeg burde gått tilbake og levert brillene. I stedet rev jeg av lappen og la brillene i bagasjen, sa han ifølge VG.

Lørdag 1. juli innrømmet Moxnes at han først benektet at han hadde brillene da vekteren kom bort. Etter at vekteren kom bort til ham, gikk de til butikken for å betale for brillene, sa han og understreket at nå var hele historien fortalt.

Noen timer senere konfronterte VG ham med opplysninger om at han ikke hadde gitt fra seg brillene med én gang han ble konfrontert av vekteren.

Da var han ikke sikker på når han ga fra seg brillene. Moxnes fortalte også at han ble med vekteren på et annet rom før han betalte for dem.

Søndag viderebrakte Aftenposten opplysninger om at Moxnes åpnet glidelåsen, puttet brillene i lommen og lukket igjen.

Mandag kveld kom videoen på VG som viste hvordan tyveriet gikk for seg.

Den viser at Moxnes prøver brillene, legger dem tilbake på utstillingshyllen, før han tar dem igjen og plasserer dem på bagasjetrallen sin. Til slutt åpner han glidelåsen på den ene jakkelommen sin og legger dem der.

– Hadde han på fredagen sagt at han stjal noen solbriller på Gardermoen og fortalt hva som faktisk hendte, kunne saken stått annerledes, sier Hammerstad.

Kim Arne Hammerstad tror Bjørnar Moxnes kunne blitt sittende hvis saken hadde blitt håndtert annerledes. Vis mer

Brennas håndtering: Eksempel til etterfølgelse

Hammerstad trekker parallellen til Tonje Brennas habilitetssak tidligere i sommer når han skal utdype hvordan Moxnes kunne kommet helskinnet fra tyveriet.

20. juni opplyste Brenna at hun hadde utnevnt advokat Frode Elgesem til styremedlem av Wergelandsenteret. Ifølge Brenna selv var hun inhabil ved utnevnelsen. Men hun forsto ikke dette da.

– Brenna la frem en masse dokumentasjon som åpenbart kunne vært oppfølgersaker i VG og Aftenposten. Hun tok sensasjonen ut av saken da hun la frem all dokumentasjonen selv, sier han.

Hadde Moxnes vært helt ærlig fra starten og fortalt en historie man ikke kunne gått tilbake på, ville alt vært mye enklere for ham, mener Hammerstad.

– Oppsummert er det trist at han har havnet i denne situasjonen. Ved å håndtere saken annerledes, kunne den fått et annet utfall.

Her fra overvåkingsvideoen som viser solbrilletyveriet. Vis mer

Håndtering er ikke alt

23. juni i år trakk Anette Trettebergstuen seg som kultur- og likestillingsminister etter å ha erkjent at hun hadde brutt habilitetsreglene. Ti dager tidligere utnevnte hun sin nære venn Renate Larsen til plass i styret i Operaen. På en pressekonferanse fortalte hun at hun også hadde utnevnte Bård Nylund og Tina Stiegler til diverse styreverv og medlem av utvalg.

Begge var nære venner da de fikk disse tildelingene.

– Noen ganger er skandalen så stor og alvorlig at du ikke har noe annet valg enn å trekke deg. Det er umulig å ha tillit til deg, sier Hammerstad.

Han tror heller ikke Ola Borten Moe kunne ha blitt sittende, selv med perfekt håndtering etter avsløringen av at han hadde brutt reglene om habilitet og aksjekjøp.

– Moxnes-saken er derimot et eksempel der overtrampet er såpass lite at med en bedre håndtering, kunne han blitt sittende, sier Hammerstad.