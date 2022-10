Ap sitter fast i gjørma: Havner nok en gang under 20 prosent

– Dessverre for Arbeiderpartiet er det mulig å miste enda flere velgere, sier valgforsker Johannes Bergh. På Norstats siste måling for Aftenposten og NRK er Frp og SV vinnerne.

Jonas Gahr Støre står i spissen for en regjering som velgerne ikke ser ut til å verdsette. Mandag var det trontale i Stortinget. Torsdag legges budsjettet frem.

9 minutter siden

Denne uken legger Jonas Gahr Støres regjering frem sitt første statsbudsjett. Det skjer samtidig som partiet hans ser ut til å ha nådd et nytt bunnivå hos velgerne.

Norstat hadde aldri målt Arbeiderpartiet under 20 prosent før august i år (tall tilbake til 2006). Nå ser Ap 19-tallet for tredje måned på rad. Valgforsker Johannes Bergh sier partiet har stabilisert seg på det som tidligere var et helt utenkelig nivå.