Klart for duell i KrF om abort, Pride og homoterapi

HAMAR (Aftenposten): Begge vil bli del av partiledelsen i KrF. De står på hver sin side i sentrale verdispørsmål.

Ida Lindtveit Røse (30) er valgkomiteens favoritt som ny nestleder i KrF. Men hun får en utfordrer.

21.04.2023 18:24

Fem år etter at striden sto mellom rød eller blå side i politikken, snakker KrF-ere om et nytt skjebnevalg for partiet.

Flere i KrF betegner lørdagens valg av ny nestleder i KrF som avgjørende for hvilken retning KrF skal gå i flere år fremover.

Den som velges til nestleder lørdag, kan fort bli KrFs fremtidige leder når dagens partileder Olaug Bollestad (61) takker av.

Den andre og sittende nestlederen, Dag-Inge Ulstein, takket nemlig nei til ledervervet da han ble pekt på av flere i 2021.

Veivalgsdiskusjon i 2018 endte med at Knut Arild Hareide takket for seg og overlot roret til Kjell Ingolf Ropstad og borgerlig side.

Siden har frontene i partiet stått mellom dem som ønsker en verdikonservativ linje og andre som vil ha en verdiliberal kurs for partiet.

Nå står to kandidater mot hverandre som ny nestleder:

Ida Lindtveit Røse (30) representerer den verdiliberale linjen.

Jorunn Gleditsch Lossius (43) representerer den verdikonservative.

Benkeforslag på landsmøtet

Valgkomiteen i KrF var i utgangspunktet delt. Et flertall gikk for Røse. Det er ingen tradisjon i KrF å duellere om lederverv. Dermed ble det enstemmig innstilling.

Denne uken ble det klart at sentralstyremedlem Magne Supphellen fra Vestland fremmer benkeforslag på Lossius på landsmøtet. Og at Lossius aksepterer benkeforslaget. Dermed er det duket for noe så sjeldent i KrF som en kampvotering.

Ida Lindtveit Røse (30) Ble tidenes yngste statsråd da hun vikarierte som barne- og familieminister i 2020. Gruppeleder for KrF på fylkestinget i Viken fra 2019. Har sittet i kommunestyret og vært gruppeleder for KrF i Oppegård. Leder i KrFU fra 2015 til 2017.

Jorunn Gleditsch Lossius (43) Fylkesleder i Agder KrF Møtte fast som stortingsrepresentant 2019–2021. Bystyrerepresentant og varaordfører i Lillesand 2015–2019. Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Mercy Ships Norge.

– Hva skal vi med KrF?

Kandidatene skiller seg fra hverandre i verdispørsmål. Det kommer tydeligst frem i synet på abort, Pride og konverteringsterapi.

Begge kandidatene sier de ikke ønsker å gjøre nestledervalget til en abortkamp, men det er likevel her skillet er størst.

Røse har flere ganger uttalt støtte til selvbestemt abort inntil uke 12.

– I dag står kampen om å hindre en utvidelse av abortgrensen til 16, 18 eller 22 uker. Jeg opplever at KrF står samlet om det.

Lossius har markert seg tydelig imot å akseptere dagens abortlov. Hun advarer mot «å la pragmatikken råde i verdispørsmål».

– KrF bør ikke akseptere selvbestemt abort til uke 12. Vi må jobbe for å sikre barnet i mors mage et sterkere rettsvern.

Lossius har markert seg tydelig imot å akseptere dagens abortlov. Hun advarer mot «å la pragmatikken råde i verdispørsmål».

Lossius har ikke abortløsning klar

– Hva er ditt alternativ, Lossius? Sier du nei til abort?

– Jeg vil ikke peke på noen løsning nå. Den dagen det er et flertall for å gi barnet et sterkere rettsvern, kan vi starte en prosess og få utredninger og kunnskap på bordet.

– Men vil du gi unntak for incest og abort, altså tillate abort i de tilfellene?

– Jeg skjønner at du vil at jeg skal være konkret og komme med en ordning nå, men det vil jeg ikke. Jeg har ikke den kunnskapen jeg trenger til å mene noe så sterkt om dette. Det er jeg helt ærlig på.

Redaktør Vebjørn Selbekk i kristenkonservative Dagen mener forskjellen i synet på abort mellom de to kandidatene «knapt kunne vært større». Han mener valget mellom Røse og Lossius kan bestemme hvilket KrF vi har om få år.

«Hvis KrF sier ja til selvbestemt abort, hva skal vi da med partiet?», spør Selbekk i en leder.

Hyllet Pride

Pride og regnbuetogene er blitt en viktig markør i KrF som – grovt forenklet – splitter partiet mellom «bibelbeltet» i sør og resten av landet.

Som fungerende barne- og familieminister i 2020, hyllet Røse Pride.

«Ha en fantastisk Pride», tvitret hun. Hun la også ut en offisiell video fra Barne- og familiedepartementet der hun ønsket alle en god markering.

Det førte til enkelte reaksjoner. Pastor Jan-Aage Torp meldte seg ut av partiet.

– Pride er for meg en markering av at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av legning. Det er en markering av motstand mot hat, trakassering og vold. Det er det utrolig viktig å markere, sier Røse som likevel aldri har gått i Pride-tog selv.

Men hun sier at hun ikke har noe imot å gjøre det.

Lossius kan overhodet ikke tenke seg å gå i Pride-tog. For henne er det avgjørende at hun ikke deler pridearrangøren Fris synspunkter på blant annet surrogati og kjønn.

– Men jeg respekter at andre i KrF vurderer dette annerledes. Og jeg er naturligvis helt tydelig på at alle mennesker, uavhengig av legning, skal føle seg akseptert, frie og trygge i vårt samfunn.

Fakta Hvem vinner nestlederstriden? Begge sider teller nå delegater. Det er ingen tradisjon i KrF for å binde delegatene. Dermed kan stemningen på landsmøtet spille inn. Lossius har sterk støtte i Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Agder og KrF Kvinner. I Agder vil trolig samtlige delegater stemme på henne. Røse har et flertall av delegatene i Rogaland, Innlandet, Troms og Finnmark, hjemfylket Viken og i KrFU. I valgkomiteens høringsrunde leverte Vestland, Nordland og Oslo delte innstillinger, og anbefalte altså begge to. Vis mer

Uenige om homoterapi

Kandidatene skiller seg også fra hverandre i synet på konverteringsterapi.

KrF var del av Solberg-regjeringen som i juli 2021 fremmet forslag om forbud mot såkalt homoterapi overfor barn. Samtidig ville man tillate det overfor voksne.

Saken voldte adskillig hodebry for KrF, fordi man fryktet at et forbud ville ødelegge for sjelesorg og religiøs veiledning.

Støre-regjeringen har senere lagt frem et nytt forslag som også innebærer forbud mot homoterapi mot voksne.

Begge sier nei til regjeringens forslag. Men der Røse sier at hun stiller seg bak Solberg-regjeringens forslag fra 2021, så er Lossius skeptisk.

Hun sier KrF i 2021 egentlig ikke mente det var nødvendig med et forbud mot konverteringsterapi, men at de aksepterte det fordi regjeringspartnerne ville fremme et slikt lovforslag.

Lossius mener de «uakseptable forsøkene» på å endre folks legning man den gangen ble gjort kjent med som «konverteringsterapi», var handlinger som allerede var tilstrekkelig lovregulerte.