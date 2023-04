Dette er tallet som førte til streiken

Krangel om størrelsen på de lokale lønnstilleggene førte til streiken. LO mener NHOs spådom om 1,9 prosent lokale tillegg er «lekepenger» som aldri ville blitt gitt i virkeligheten.

NHO-sjef Ole Erik Almlid er fornøyd med spådommen om lokale lønnsvekst mens LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener det er lekepenger.

17.04.2023 09:35 Oppdatert 17.04.2023 10:20

Aftenposten kjenner hele innholdet i Riksmeklerens skisse eller forslag til lønnsavtale mellom NHO og LO og YS:

Sentralt tillegg som gis til alle: 1,9 prosent

Overheng (lønnstillegg som ble gitt i fjor): 1,4 prosent

Lokal lønnstillegg (glidning): 1,9 prosent

Sum: 5,2 prosent

Prisstigningen i år er beregnet til 4,9 prosent. Det betyr at en lønnsvekst på 5,2 prosent ville gi en økningen i reallønnen eller kjøpekraften på 0,3 prosent.

LOs hovedkrav i år er økt kjøpekraft til alle.

Strid om lokale tillegg

Men det er bare det sentrale tillegget som garantert blir gitt alle arbeidstagerne som er omfattet av avtalen.

Det kontroversielle elementet – lokale lønnstillegg – er et anslag over resultatet av lokale lønnsforhandlinger på tusenvis av bedrifter. Ingen vet hva resultatet blir før lønnsstatistikken foreligger neste år.

Derfor må partene bli enige om dette anslaget for at det skal bli avtale. Og her står partene langt fra hverandre.

Omregnet i kroner ville meglernes skisse gitt 7 kroner i generelt lønnstillegg til alle. På toppen ville lavtlønte uten rett til lokale forhandlinger fått to kroner ekstra i timen.

Lavtlønte defineres som arbeidstager med under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Den er beregnet til 544.713 kroner.

LO-lederen: Brudd på lovpålagt taushetsplikt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik vil ikke bekrefte innholdet i skissen. Men hun er mildt sagt forbannet over at NHO har gått ut med totalsummen 5,2 prosent og gir inntrykk av at LO har sagt nei til et tilbud som innfrir hovedkravet.

– Jeg registrerer at arbeidsgiversiden har valgt å bryte den lovpålagte taushetsplikten og gå ut med ett enkelttall som skal stamme fra Riksmeklerens skisse.

– Jeg har hverken tenkt å bekrefte eller avkrefte det tallet, men jeg vil si dette: 5,2 prosent ville vært et godt resultat, hvis det var det våre medlemmer hadde fått i faktisk lønnsøkning. Det ville de ikke fått med det som lå på bordet, og derfor sa vi nei, sier LO-lederen i en SMS til Aftenposten.

– «Lekepenger»

De siste fem årene er gjennomsnittet for den lokale lønnsglidningen på 1,1 prosent. I fjor lå den på 1,3 prosent. LO mener dette viser at anslaget på 1,9 prosent for i år er helt urealistisk og i realiteten betyr at mange medlemmer i bedrifter og bransjer med svak økonomi ville fått nedgang i reallønnen også i år.

– Vi nådde aldri et nivå i forhandlingene som ville gitt kjøpekraftsforbedring for store grupper av LO-medlemmer. Det er faktum. Gapet mellom tallet som sto på papiret, og det medlemmene våre faktisk ville fått, er det jeg kaller «lekepenger», skriver Følsvik videre.

Streikevakter er samlet utanfor Ikea Furuset mandag morgen.

– Rammen gir bare kjøpekraftsforbedring dersom kronetillegget og lavlønnstillegget er stort nok. Hvis disse er for små, har store grupper blant LOs medlemmer ikke muligheter til forhandle frem lokale tillegg som til sammen gir kjøpekraftsforbedring, påpeker hun.

– Hvis NHO vil møte oss og snakke om et resultat gir 5,2 prosent i faktisk lønnsøkning til alle våre medlemmer – da kommer jeg løpende til forhandlingsbordet, skriver Følsvik.

NHO ønsker at en størst mulig andel av lønnsveksten skal foregå lokalt og direkte knyttet til lønnsevnen i bedriften. Men det betyr at grupper uten lokal forhandlingsrett, eller i bedrifter med dårlig lønnsevne, vil få lite eller ingen ting av anslaget på den lokale lønnsveksten.

– Dette er en unødvendig streik. Når LO går ut som de gjør, og uttaler at Norge er i streik fordi NHO har avvist kravene deres om økt kjøpekraft, så er dette en feil vi må korrigere, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid søndag kveld.

– Vi innvilget LOs hovedkrav om økt kjøpekraft. Likevel sa de nei. Vi strakk oss langt, og det overrasker oss at de sa nei til Riksmeklerens skisse.