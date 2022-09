Kilder til Aftenposten: LO har bedt regjeringen ta en renteprat med sentralbanksjefen

Norges Banks rentepolitikk vil skape nedgangstid i Norge, frykter LO. Bak lukkede dører har organisasjonen derfor bedt regjeringen ta en prat med sentralbanksjefen.

Regjeringen og LO har flere kontaktpunkter med LO, ikke minst den myteomspunne samarbeidskomiteen (Samak). Her er LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad med en laptop foran seg nederst på LOs side av bordet.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad har flere ganger kritisert Norges Bank offentlig. I et intervju med Aftenposten denne uken advarte han mot at Norges Banks rentepolitikk vil føre til høyere arbeidsledighet enn nødvendig.

Han er ikke kritisk til at sentralbanken setter opp renten, men mener den tar i for mye, for raskt.