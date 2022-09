LOs sjeføkonom: Regjeringen bør ta en renteprat med sentralbanken

Norges Banks rentepolitikk vil skape nedgangstid i Norge, frykter LO. Sjeføkonomen ber derfor regjeringen ta en prat med sentralbanksjefen.

Regjeringen har flere kontaktpunkter med LO, ikke minst den myteomspunne samarbeidskomiteen (Samak). Her er LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad med en laptop foran seg nederst på LOs side av bordet.

15. sep. 2022 15:09 Sist oppdatert 15 minutter siden

Endringslogg: Det er blitt gjort flere endringer i denne saken etter at den ble publisert. I en tidligere versjon av denne saken sto det at LO hadde bedt regjeringen ta en prat med sentralbanksjefen, og at dette var fremsatt i lukkede møter med regjeringen. Det avviser LO og Statsministerens Kontor.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad har flere ganger kritisert Norges Bank offentlig. I et intervju med Aftenposten denne uken advarte han mot at Norges Banks rentepolitikk vil føre til høyere arbeidsledighet enn nødvendig.