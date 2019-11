Etterretningsekspert: – Frode Berg har ingen plikt til å snakke med E-tjenesten

– Når Frode Berg kommer til Norge, er han en fri mann. Han er ikke forpliktet til å snakke med E-tjenesten dersom han selv ikke ønsker det, sier etterretningsekspert Ola Kaldager til NTB.

Han mener E-tjenesten utvilsomt vil være svært interessert i å høre Bergs versjon av hva som skjedde da han ble pågrepet under et besøk i Moskva i desember 2017, og ikke minst hva han har forklart til russisk etterretning. I april i år ble Berg dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Men Kaldager påpeker at E-tjenesten ikke har pågripelsesmyndighet og derfor ikke har noen mulighet til å tvinge Berg til å fortelle.

E-tjenesten har tidligere blitt anklaget for å ha sendt en norsk agent på et risikooppdrag han ikke var forberedt på.

– Hele denne saken er en skandale, sier Kaldager.

Løslatelsen av Berg er ventet å være nært forestående etter at Litauens president fredag benådet de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko, som trolig inngår i en utvekslingsavtale om Frode Berg.

Etter det NTB erfarer, dro Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til Moskva fredag. Det var fredag formiddag ikke mulig å komme i kontakt med Risnes.