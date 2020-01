Frp-fylkeslag skal ha krisemøter neste uke

– Jeg bestemte meg onsdag for å kalle inn til styremøte der også lokallagsledere møter. Det er for å informere samt drøfte partiets vei videre sett fra Agder, skriver fylkesleder Christian Eikeland i Agder i en tekstmelding til NTB.

Møtet er onsdag 22. januar, får NTB opplyst.

Oslo Frp har innkalt til ekstraordinært fylkesstyremøte mandag, fortalte leder Tone Ims Larssen til NRK fredag.

Fylkeslaget i Møre og Romsdal er ferdig med å behandle saken internt, ifølge leder Frank Sve.

– Det er jeg som fylkesleder som håndterer saken her i fylket, melder han til NTB.

Innlandet Frp hadde ordinært styremøte torsdag kveld og avventer partiledelsens arbeid med saken, opplyser fylkesleder Johan Aas.

I Trøndelag opplyser fylkesleder Tommy Skatland at de vil innkalle til styremøte dersom det er behov for det.

– Jeg er jevnlig i kontakt med hele fylkesstyret via telefon, melder han.

Flere fylkesledere har tatt til orde for at det må innkalles til ekstraordinært landsstyremøte for å diskutere regjeringsdeltakelsen.

Partileder Siv Jensen skal møte statsminister Erna Solberg (H) for å diskutere kravene Frp vil stille for å bli i regjeringen.