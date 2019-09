Mohammads anke i Raja-trusselsaken opp for Høyesterett

Landets øverste domstol skal behandle saken torsdag og fredag. Retten skal ta stilling til anken både over straffeutmålingen og oppreisningskravet.

Høsten 2016 sendte den profilerte islamisten Mohyeldeen Mohammad tre tekstmeldinger til stortingsrepresentanten hvor han skjelte ham ut. Han skrev blant annet at Raja var et svin, en hund og at han måtte brenne i helvete.

Film på Youtube

Tre dager senere ble det lagt ut en åtte minutter lang film på Youtube hvor Mohammad med IS-inspirert musikk i bakgrunnen gikk til angrep på Raja og kalte ham en frafallen muslim på grunn av hans ståsted i debatten om bruk av hijab og nikab offentlig i Norge.

I Borgarting lagmannsrett ble Mohammad dømt til fengsel i to år og tre måneder. En samlet lagmannsrett kom til at Mohammad i videotalen gir uttrykk for at Raja fortjener dødsstraff etter sharialovgivning.

Saken tar opp klare prinsipielle spørsmål som har betydning for mange flere enn Mohyeldeen Mohammad, mener forsvareren hans, advokat Brynjar Meling.

– Hvor klar lovhjemmel trengs for å ramme en ytring, og kan man innfortolke «skjulte trusler» i et utsagn og dømme noen for noe man må tolke for å forstå som en trussel? sier Meling til NTB i forkant av Høyesteretts behandling.

Sammenligner med kakekasting

– I tillegg vil man også – dersom man ser utsagnet som straffbart – måtte utmåle en passende straff, fortsetter forsvareren.

Han mener lagmannsrettens straffeutmåling er langt strengere enn hva som ble utfallet i for eksempel saken mot mannen som ble dømt til 60 dagers fengsel – hvorav halvparten betinget – for en tekstmelding undertegnet «en leiemorder» til Venstre-leder Trine Skei Grande.

Meling trekker også frem saken der en student som kastet en marsipankake på daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) i 2005 og saken der en kvinne kastet en barberskumkake på daværende likestillingsminister Solveig Horne (Frp) under Oslo Pride-paraden i 2016. De to ble dømt til henholdsvis 30 og 45 dagers fengsel.

Erstatningsbeløp

Retten skal også ta stilling til om Mohammad skal måtte betale erstatning til Raja – og eventuelt hvor mye. Erstatningsbeløpet ble i lagmannsretten satt til 130.000 kroner, 20.000 kroner mindre enn hva tingretten landet på. Lengden på fengselsstraffen var tre måneder kortere enn i tingretten.

Etter dommen i lagmannsretten sa Abid Raja til NTB at han var fornøyd med at retten mener folkevalgte ikke skal måtte finne seg i trusler.

– Jeg har stilt meg til disposisjon for samfunnet som politiker, ikke for å bli truet av ekstremister. Det har vært og er belastende å leve med de truslene Mohyeldeen Mohammad har utsatt meg for i den videoen han lagde, sa Raja.