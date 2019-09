Med rundt halvparten av stemmene opptalt ligger Frp an til å få en oppslutning på 8,9 prosent i fylkesvalget og 8,4 prosent i kommunevalget. Det er det dårligste lokalvalget Frp har gjort siden 1991.

Partileder Siv Jensen pekte likevel at dette resultatet tross alt er bedre enn det noen av målingene viste en tid tilbake.

– Vi gikk inn i valgkampen med målinger på seks prosent. Vi har løftet oss, men velgerne våre er ikke fornøyd med dette, sa Jensen til stormende jubel blant Frp-erne på Bristol hotell i Oslo.

Vil ikke avvise uttreden fra regjering

Hun avviser overfor Aftenposten at resultatet er så dårlig at hun vurderer sin stilling som partileder.

– Nei, dette er et resultat som vi først og fremst er litt skuffet over. Dette er rett og slett ikke godt nok.

– Så du er den rette til å lede Frp videre?

– Vi har ingen lederdebatt i Frp. Men det vi må gjøre er å gjennomføre en grundig evaluering av valgkampen.

Frp har siden partiet gikk inn i regjering i 2013 falt dramatisk fra 16,3 prosent oppslutning (stortingsvalget) til i overkant av 8 prosent i kommunevalget i år.

– Gjør dette resultatet, og fallet i oppslutning siden 2013, det aktuelt å gå ut av regjering foran stortingsvalget i 2021 for å posisjonere seg?

– Nå er dette et kommunevalg. Så skal vi se på de endelige resultatene. Men vi skal ta med oss alt dette når vi skal legge vår strategi frem mot 2021.

– Men du svarte ikke nå på om det er aktuelt å gå ut av regjering? Er det?

– Vi har for øyeblikket ingen diskusjon om det, sa Jensen.

Morten Uglum

Listhaug: Ingen lederdiskusjon

Også 1. nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, avviser at det blir en lederdiskusjon i Frp etter dette valget. Mange mener Listhaug er fremst i arverekkefølgen den dagen Jensen går av.

– Siv er en fantastisk leder som jeg håper blir med lenge, sier Sylvi Listhaug.

Ved 23-tiden viser den foreløpige opptellingen i Oslo at Frp får 5,6 prosent av stemmene, det er en liten tilbakegang.

Ved valget for fire år siden fikk Frp en oppslutning på 6 prosent i hovedstaden.

Morten Uglum

Frps førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, fryktet det verste, men er glad hvis resultatet blir en oppslutning på 5,6 prosent.

Frp har i dag fire representanter i Oslo bystyre og får trolig bare tre i det nye. Samtidig ligger FNB an til å få fire mandater.

– Er du fornøyd med det, Stenersen?

– Omstendigheten tatt i betraktning med en negativ nasjonal trend for Frp, og det at vi har hatt målinger langt under dette, så er dette uansett et ok resultat for oss, sa Stenersen.

Bare i 1979, da Frp stilte valg i Oslo for første gang, har Frp gjort det dårligere, med 4.6 prosent.

Frp har lenge vært det tredje største partiet i Norge. Nå blir partiet trolig passert av Senterpartiet og må nøye seg med fjerdeplassen.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) sendte sjokkbølger inn i det politiske Norge dette valget, da de før sommeren fikk en oppslutning på over 20 prosent i Bergen, var over dobbel så store som Frp i Stavanger, og hadde nasjonale målinger som viste en oppslutning på over fem prosent.

Dette skapte spesielt uro i Frp.

Fakta: Fremskrittspartiet Norsk parti som definerer seg som liberalistisk

Stiftet 1973. Nåværende navn fra 1977.

Leder: Siv Jensen

Oppslutning siste kommunevalg (2015): 9,5 prosent

Ordførere etter kommunevalget i 2015: 5

Oppslutning siste fylkestingsvalg (2015): 10,3 prosent

Oppslutning siste stortingsvalg (2017): 15,2 prosent

Største oppslutning kommunevalg (2007): 17,5 prosent

Laveste oppslutning kommunevalg (1975): 0,8 prosent

Største oppslutning fylkestingsvalg (2007): 18,5 prosent

Laveste oppslutning fylkestingsvalg (1975): 1,4 prosent Kilde: NTB

Morten Uglum

Det førte til at partiet krevde at Regjeringen gjorde flere endringer i bompengepolitikken.

Regjeringspartiene ble ikke enige før statsminister Erna Solberg stilte ultimatum drøye to uker før valget. Frp fikk gjennomslag for noen av kravene sine – blant annet noe kutt i bompenger og strengere krav til egenandel for lokale myndigheter – men ikke alle.

Frps mål med bompengekravene var å stanse lekkasjen av velgere fra partiet til FNB. Men partiet har altså ikke fått økt oppslutning.

Slik ser stemmetallet ut for Frp på landsbasis:

Frp har også vært ridd av flere alvorlige saker det siste året.

Mest alvorlig har saken mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari vært. Han er siktet for grovt bedrageri etter at Aftenposten i fjor avslørte at han hadde levert fiktive reiseregninger.

Tidligere i 2018 gikk to av partiets mest fremtredende politikere av som statsråder. Per Sandberg gikk i august av som fiskeriminister og nestleder i Frp i kjølvannet av avsløringer om at han – mot PSTs råd – hadde tatt med tjenestetelefonen på en privat reise til Iran, uten å varsle Statsministerens kontor.

I mars 2018 gikk Sylvi Listhaug av etter 61 dager som justis-, inkluderings- og beredskapsminister i kjølvannet av et Facebook-innlegg der hun anklaget Arbeiderpartiet for å mene at terroristers rettigheter var viktigere enn nasjonens sikkerhet.

Frps daværende finanspolitiske talsperson og nestleder i stortingsgruppen, Helge André Njåstad, trakk seg fra alle tillitsverv i vinter etter å ha delt sensitive metoo-opplysninger.