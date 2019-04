Fiskerne i nord er fornøyde med Aps helomvending

– De aller fleste fiskere i nord er nok ganske fornøyde i kveld, forteller Nils Petter Steffensen fra Lofoten.

Han er glad for at Ap har snudd i spørsmålet om konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Steffensen har vært fisker hele livet, akkurat som alle fedrene i familien før ham. Nordledningen har aldri vært særlig politisk engasjert, men lørdag har han fulgt nøye med på utviklingen i Aps landsmøte i Oslo.

Nå er han strålende fornøyd med vedtaket om å ikke åpne for konsekvensutredning av områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Om ikke Støre er så glad, så er i hvert fall jeg det, ler han.

Satser på fisk

Et av de største spørsmålene i forkant av Aps landsmøte var om oljekompromisset fra forrige landsmøte ville bli stående, eller om Ap ville velge å si nei til oljevirksomhet i hele Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe).

Støre har tidligere uttalt at oljevirksomheter skal «utvikles, ikke avvikles», men lørdag måtte han innrømme et nederlag i konsekvensutredningssaken.

– Arbeiderpartiet går ikke inn for konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II og vil satse på fisk, reiseliv og utvikling av fornybare ressurser i disse områdene, lød bestemmelsen.

God kveld for fiskere fra nord

Steffensen er ikke i tvil om at en satsing på fisk er det rette valget.

– Fiske og landbruk er det som holdt Norge gående før vi fikk oljen, og det er dette vi må jobbe med å utvikle i fremtiden. Fisken er en av de viktigste ressursene dette landet har, forteller han.

Nordlendingen forteller at de fleste kollegene hans enige med ham.

– Det er noen få som ønsker å åpne for oljeboring, men de aller fleste fiskere i nord er nok ganske fornøyde i kveld, forteller Steffensen.

Vil være på den sikre siden

Hvilke konsekvenser oljeboring ville hatt for jobben hans er Steffensen ikke sikker på, men han mener det allikevel er best å være på den sikre siden.

– Det er umulig å si hva som hadde skjedd, men jeg ønsker ikke at politikerne skal ta den risikoen. Kanskje hadde det gått greit, men det kunne også gått veldig galt, både for oss fiskere og resten av Norge. Da er det bedre å la oljen ligge for nå, mener han.

Blir ikke vern

På lørdagens samling understreket Støre at selv om partiet snur i spørsmålet om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, så vil Ap ikke gå inn for vern av området heller.

– De skal ikke vernes – vern ligger ikke i dette vedtaket. Men de skal utvikles. Med fiskeri, reiseliv og annen næringsvirksomhet. Dette er i tråd med synet til Nordland Arbeiderparti og de andre fylkespartiene våre i nord – de som er direkte berørt, sa Støre.

– Om politikerne i Oslo har bestemt seg for at de skal ta hensyn til oss denne bestemmelsen faktisk angår, er jeg ikke så sikker på. For meg virker det heller som at flere har begynt å bry seg om miljøet. Naturvern er blitt på moten, og det funker bra for oss, forteller Steffensen.

– Tidenes miljøseier

Gleden deler han med AUF, som har kjempet hardest for at partiet skal gå bort fra oljekompromisset innad i partiet.

– Dette har AUF-generasjoner kjempet og mobilisert for, og i dag får vi endelig ta saken over målstreken. Arbeiderpartiet lytter endelig til kravet i folket og i AUF om at vi må avklare denne saken en gang for alle, sier AUF-leder Ina Rangønes Libak til NTB.

Natur og Ungdoms fagansvarlige for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Mia Chamberlain beskriver lørdagens hendelse som tidenes miljøseier.

– En konsekvensutredning ville vært en snikåpning for oljeboring. Med Arbeiderpartiet mot en slik konsekvensutredning, blir det umulig å åpne for oljeboring. Den siste brikken var vond å vende, forteller hun til Aftenposten.

Skuffet over utfallet

Det er imidlertid ikke alle som er like fornøyde. Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet, forteller til Aftenposten at han er skuffet over lørdagens utfall.

– Noen vil nok være skuffet lengre enn andre. Men hos oss er det slik at vi pleier å ta oppgjøret når det er der. Så bretter vi opp ermene også jobber vi for de sosialdemokratiske ideene. Samlet sett skal vi vedta et godt industripolitisk program senere, men denne saken er håret i suppen, sier han.

Også administrerende direktør for Norsk olje og gass, Karl-Eirik Schjøtt Pedersen, forteller at bestemmelsen både overrasket og skuffet ham.

– Det er over 200.000 ansatte i oljeindustrien. De trenger stabile rammevilkår, forteller han til NTB.

– Hele industrien er overrasket og skuffet over at Arbeiderpartiet endrer et stortingsvalgprogram midt i perioden. Det gir ikke den forutsigbarheten vi er avhengige av.