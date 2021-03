«Reglene er vanskelig å forstå», sier opposisjonen

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) mener statsministerens smittevernbrudd svekker tilliten til regjeringen og tiltakene.

Statsminister Erna Solberg har beklaget smittevernbrudd i forbindelse med feiringen av hennes fødselsdag.

18. mars 2021

– Det er menneskelig å feile, og det er bra Solberg beklager, sier Rødts partileder Bjørnar Moxnes.

Men han mener det sliter på den felles ansvarsfølelsen vi nå er avhengige av når de mektige bryter reglene de selv har lagd, og som alle andre gjør sitt beste for å overholde under betydelig vanskeligere forhold.

Bjørnar Moxnes leder av Rødt. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Derfor må dette få samme reaksjon som om det var 14 ungdommer på Oslo øst som glemte seg og lagde bursdagsfest, legger han til.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad sier at reglene kan være litt vanskelige å tolke, så det er mulig å gjøre feil.

Marit Arnstad fra Sp. Foto: Ørn E. Borgen

– Statsministeren har beklaget det og det synes jeg er realt. Om dette kvalifiserer til bøtelegging slik andre har opplevd må det være opp til politiet å avgjøre, avslutter hun.

SV ønsker ikke på kommenter denne saken, opplyser partiets pressesjef Siri Gjørtz.

Det gjør heller ikke NHO, opplyser kommunikasjonsdirektør Peter Markovski.

Martin Henriksen fra Ap. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Svekker tilliten

– Vi kan alle gjøre feil. Dette er landets statsminister som må vise at hun går foran, sier Henriksen.

– Erna burde visst bedre, men det viser jo også uklarheten i rådene. Folk i Norge har store problemer med å forstå hva de kan gjøre og ikke kan gjøre akkurat nå. Det viser at dette er enormt krevende for vanlige folk. Dette svekker tilliten til både regjeringen og til tiltakene, sier han.

– Alle de som nå sitter inne og avlyser påskeplaner, blir frustrert av det statsministeren har gjort, avslutter han.

Fellesforbundet: Rett og slett idiotisk

Organisasjonssekretær Richard Storevik i avdeling 5 i Fellesforbundet sier at ledere bør lede gjennom å være et godt forbilde.

Avdeling 5 organiserer folk i verkstedindustrien på vestlandet.

– Dette er ikke et eksempel på det. Det er bare rett og slett idiotisk, sier han.

Han tror ikke dette kommer til å få noen innvirkning på medlemmenes vilje til å følge påbud og regler.

– Våre folk gjør det, sier han.

Sykepleierforbundet: Meget uheldig

– For at helsetjenestene skal opprettholde kapasitet, så er vi avhengig av at befolkningen opprettholder smittevernregler, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder av Sykepleierforbundet, til Dagbladet.

Sverresdatter Larsen sier hun har forståelse for at alle kan gjøre feil, men vil ikke legge skjul på at Solbergs regelbrudd er svært uheldig.

– Vi er alle trøtte av situasjonen, men vi står i en særs alvorlig situasjon. Også statsminister skal ha lov til å gjøre feil, men det er uheldig at de som vedtar begrensninger ikke selv opprettholder dem.

Ordføreren det er leit

Bruddet på smittevernreglene skjedde da statsministeren med familie leide leilighet på Geilo i Hol kommune.

Hols ordfører, Petter Rukke (Ap), syns det er veldig synd at dette skjedde.

– Det skaper jo en diskusjon etter et år med veldig hardt kjør rundt korona. Vi må hele tiden holde fokuset. Der må vi som politikere være forbilder og være klare på at vi alltid må følge reglene, sier han til VG.

Jusprofessor: Sjokkerende

Professor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen er ikke nådig i sin juridiske vurdering av statsminister Erna Solbergs samlinger under en hyttetur i vinterferien.

Det mener Marthinussen er et soleklart brudd på covid-19-forskriftens paragraf 13a.

– Dette er covid-forskriften, ikke noe Hol kommune har gjort eller som er nytt og uklart, dette har vært regelen lenge og det er hennes regjeringen som har vedtatt den. Det er helt sjokkerende, sier professoren til VG.