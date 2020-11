Frp og regjeringspartiene er enige om ny krisepakke

Etter en ukes forhandlinger er Frp og regjeringspartiene enige om en ny krisepakke.

Frps nestleder Sylvi Listhaug bekrefter at det er avtale med regjeringspartiene om koronapakken. Foto: Siri Øverland Eriksen

8 minutter siden

Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug sier at de fire partiene nå har en avtale om krisepakken. Den skal i kveld godkjennes av Frps stortingsgruppe. Listhaug anbefaler gruppen å si ja.

Deretter blir det pressekonferanse.

Det var et møte på bare noen minutter mandag kveld som avsluttet forhandlingene. Ifølge Listhaug er det en forbedret pakke, men hun ville ikke si noe om hvor store påplussingene er.

Mer til bedriftene

Det var tirsdag at regjeringen la frem en ny krisepakke til norsk næringsliv. Den var på 17,7 milliarder kroner, men det var ikke nok. Frp varslet allerede da pakken ble lagt frem at dette var for lite. Og mandag ettermiddag ble de fire partiene enige.

Pakken vil koste mer, men det er ikke kjent hvor mye.

Nivået på kompensasjonen til bedrifter som har fått stor omsetningssvikt, er blant spørsmålene som har tatt mye tid. Frp har sagt at regjeringens forslag på 60 prosent kompensasjon i september og oktober og 70 prosent i november og desember, er for lavt, ifølge NTB.

Nå bekrefter Listhaug at avtalen inneholder forbedringer.

Det ligger nå an til at nivået på kompensasjonen blir vesentlig høyere i hver enkelt måned som er berørt av tiltakene, etter det NTB forstår.

Samtidig skal det være klart at bedrifter får utsatt innbetaling av skatter og avgifter til april.

Lavmoms og flypassasjeravgift

Fremskrittspartiet ønsker at dagens lave momssats på 6 prosent for kultur, transport og reiseliv skal forlenges over nyttår. Etter det NTB forstår, skal det være snakk om å beholde lav moms første halvår av 2021.

Regjeringen har foreslått å heve momsen til 12 prosent fra nyttår. Momskutt fra 12 til 6 prosent er anslått å koste 1,5 milliarder på årsbasis.

Formelt sett er krisepakken lagt frem i et såkalt tilleggsnummer og en del av neste års statsbudsjett.

Forhandlingene om pakken har tatt det meste av tiden den siste uken. Listhaug bekrefter at man nå skal i gang med å forhandle resten av budsjettet.