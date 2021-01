SV: - Ønsker Frp at mange gamle, fattige pensjonister skal behovsprøves på Nav-kontoret hver 14. dag?

– Frp vil dytte flere eldre over på sosialhjelp. Det er usosialt og byråkratisk, sier SVs Karin Andersen. Hun reagerer på Frps ønske om å fjerne pensjonsstønaden til innvandrere.

Karin Andersen er SVs innvandringspolitiske talsperson. Hun reagerer sterkt på Frps forslag om å fjerne supplerende stønad. Foto: TERJE PEDERSEN / NTB

31. jan. 2021 09:11 Sist oppdatert 7 minutter siden

Som Aftenposten har fortalt, ønsker Frp å fjerne den særskilte pensjonsordningen som i all hovedsak går til innvandrere: supplerende stønad. Stønaden fungerer som en minstepensjon for innvandrere som har bodd for kort tid i Norge til å opparbeide seg en full minstepensjon.

Ap og SV reagerer sterkt på Frps forslag.