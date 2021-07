Trygve Slagsvold Vedum vil samarbeide. Men Erna Solberg takker nei.

Erna Solberg regjerte på sørlandet i helgen. Men to partier fikk en kald skulder.

Erna Solberg var populær på turné, også på skateskole i Larvik. Foto: Ketil Blom Haugstulen

I majestetiske omgivelser på Dovre fridde Trygve Slagsvold Vedum til Høyre.

Men fra forsetet på en buss på strekningen E18 Arendal–Grimstad takker statsministeren nei.

Erna Solberg ønsker ikke samarbeide med Senterpartiet på enkeltsaker for å få flertall, som Vedum foreslo i Aftenposten søndag. Han mener de to partiene kan finne sammen i enkeltsaker som handler om forsvar, olje og innvandring.

Statsministeren er ikke overbevist.

– Han må ikke tro at han kan trylle vekk det faktum at han går til valg på en støtte fra venstresiden i norsk politikk. Han må ta innover seg at han har valgt side, sier Solberg til Aftenposten.

Politisk spill

Solberg i sin blå buss har i likhet med Vedum satt ut på turné som statsministerkandidat. Hun avviser Sp-argumentene om at de to sammen kunne representert stabilitet på de tre feltene.

– Dette er et linjeskifte for Senterpartiet. Senterpartiet i opposisjon har vært dem som først har hoppet av når man har forsøkt å lage brede samforståelser, sier hun.

Partiet viser til saker der de mener Senterpartiet har vist lite samarbeidsvilje. Senterpartiet trakk seg i fjor fra den store planen for hvordan Forsvaret skal se ut i fremtiden. Sp var også skeptisk til planen om å utvikle politiet gjennom en ny reform.

– Høyre er et forutsigbart parti. Vi driver ikke med det spillet som andre har gjort i denne åtteårsperioden, ved å være mot ting de før har vært for, sier statsministeren.

Erna Solberg har tilbrakt de siste dagene på første rekke på Erna-bussen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Statsministerens fingermerker

På de fleste stoppestedene på sørlandsturneen behandles Erna Solberg som en stjerne. En jente insisterer på å ta vare på en chipspose hun fikk av Solberg, fordi fingeravtrykkene fra statsministeren sitter igjen på posen. En far er på håpløs leting etter barna sine som har satt alt inn for å finne statsministeren. Fnisende og forfjamsede blikk når hun plutselig dukker opp og sier hei.

Men stjernestatusen redder foreløpig ikke Solberg på meningsmålingene. De rødgrønne leder klart, og Senterpartiet flyr fra. Statsministerens nåværende partnere Venstre og KrF ligger under sperregrensen.

De to og Frp peker på Solberg fra hver sin kant inn mot høstens valg, men partene vil ikke regjere med hverandre. Selv holder Solberg døren åpen for alle tre.

Velgerne skal først stemme

Vedum står med en klar regjeringsplan. Han vil få inn Arbeiderpartiet med et flertall. Solberg vil heller snakke om å løse oppgaver for Norge.

– Å gjøre alle slags analyser av hvordan politikken blir i ulike utfall, er feil fokus, sier hun.

– Mange vil nok ønske seg et svar på hvordan din regjering vil se ut?

– Mitt regjeringsalternativ har de sett i åtte år, det er et samarbeid mellom de fire. Vi har levert budsjetter og hatt et samarbeid og er i stand til å gjøre det.

– Venstre og KrF sliter nå begge under sperregrensen?

– Vårt utgangspunkt er at nå skal velgerne først skal få lov å stemme. Blir det et borgerlig flertall, blir det en borgerlig regjering. Da utgår den av fire partier.

Ut mot by og land og MDG

Hun legger til:

– Hvis det ikke blir et borgerlig flertall, går jeg ut fra at venstresiden, inkludert Senterpartiet, skal finne ut av det med hverandre.

Hun plasserer altså Vedum på trygg avstand. I løpet av turneen har hun snakket om sin plan for å kapre byvelgerne og problematisert distriktsopprørets skille mellom by og land.

I VG gikk hun hardt ut mot Miljøpartiet De Grønne, som hun mener ikke trengs i norsk politikk.

– Vedum kan ikke drive en valgkamp og late som om han ikke samarbeider med SV, Rødt og kanskje også MDG, sier hun til Aftenposten.