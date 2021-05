Siv Jensen innrømmer brudd på koronareglene under 17. mai-feiring

Tidligere Frp-leder Siv Jensen erkjenner brudd på koronaregler i forbindelse med 17. mai-feiring hjemme hos moren. Politiet vurderer etterforskning.

Tidligere Frp-leder Siv Jensen feiret 17. mai sammen med tolv andre i morens hjem, mens reglene i Oslo forbyr samlinger med over ti personer. Jensen erkjenner og beklager brudd på reglene. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

18. mai 2021 17:30 Sist oppdatert 9 minutter siden

I tillegg til Jensen var det 12 andre til stede på feiringen, skriver TV 2.

De gjeldende koronareglene i hovedstaden slår fast at det er forbudt å samle over ti personer i private hjem.

– Vi var samlet flere enn ti personer, hvorav fem var vaksinerte. Vi hadde ikke fått med oss at de nye anbefalingene fra FHI om å ikke regne beskyttede personer i antallet, ikke gjaldt for Oslo, sier Jensen til kanalen.

– Jeg beklager dette på det sterkeste. Dersom vi blir ilagt bot for denne overtredelsen, skal vi selvsagt betale den, sier hun.

Vurderer etterforskning

Oslo-politiet bekrefter overfor NTB at de vurderer om de skal etterforske saken.

– Vi har sett det som fremkommer i mediene, og vurderer ut fra dette om det er aktuelt å opprette anmeldelse/etterforske. Vi kommer tilbake til det – regner med i morgen tidlig, skriver pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt i en SMS til NTB.

Tidligere denne måneden ble Sylvi Listhaug valgt som ny leder av Fremskrittspartiet, og Jensen gikk av etter å ha ledet partiet i 15 år.

Listhaug sier til TV 2 at hun er glad for at Jensen har lagt seg flat.

– Jeg er glad for at Siv har lagt seg flat og beklaget. Det er viktig at alle overholder koronareglene, sier Listhaug.

Solberg fikk bot

Dette er ikke første gang at norske politikere har brutt koronareglene.

I april fikk statsminister Erna Solberg (H) en bot på 20.000 for brudd på smittevernreglene fordi hun var å regne som arrangør av restaurantmiddag med for mange gjester. Det avgjørende var hennes rolle som statsminister.

I mars ble det kjent at Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og syv andre brøt lokale koronaregler da de samlet seg til nachspiel på et hotell i Bodø.

Saken oppdateres.