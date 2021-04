Ap vil pålegge Telenor å opprettholde fasttelefoner der det ikke er mobildekning

OSLO/SØR-ODAL (AFTENPOSTEN): Ole Kristian Pålerud frykter at Telenor skal kutte fasttelefonen hans før han får mobildekning. Flere tusen har det som Pålerud.

Ole Kristian Pålerud er en av mange som ikke har et alternativ til fasttelefon. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Like før påskehøytiden senket seg over fedrelandet, fremmet Ap et forslag i Stortinget. I korthet går det ut på at regjeringen må sørge for at Telenor ikke kan ta fra folk fasttelefon, før de har fått tilfredsstillende mobildekning.

I dag er det 85.000 Telenor-kunder som fortsatt er avhengig av summetonen og det 100 år gamle kobbernettet når de skal telefonere. Kobbernettet lar seg ikke oppdatere. Telenor skal derfor fase ut fasttelefon.

Mange fasttelefonkunder ligger i mobilskyggen.

En av dem er Ole Kristian Pålerud, som bor i bygda Finnholt i Sør-Odal. Det er ikke mer enn en drøy times kjøring fra Oslo sentrum.

Nærmeste nabo i Finnholt har satt opp satellittelefon, men den har flere sekunders lydforsinkelse, forteller Ole Kristian Pålerud. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Forbindelse i godt vær

– Av de 60 fastboende her i Finnholt, er det cirka 40 prosent som hverken har tilgang til mobil eller internett på grunn av dårlig dekning. De resterende husstandene, og alle de 75 hyttene, opplever i beste fall ustabile forhold, forklarer Pålerud.

Han peker på at vi er fortsatt er midt i en pandemi.

– I dag er de fleste av oss henvist til hjemmekontor, og mange elever må løse skolearbeidet hjemmefra. Slik det er i dag er ikke dette mulig, slår han fast.

Han har opplevd å være uten telefon i hele seks måneder, fordi Telenor ikke reparerte fastnettet.

– Jeg opplever ofte at summetonen forsvinner, fordi kobbernettet er dårlig. Da er vi gjerne uten forbindelse i noen dager, forklarer han.

På lille julaften postet Telenor et brev om at de ville stenge fasttelefonen til Ole Kristian Pålerud. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Dyrt med master

Å sette opp en mast som gir bedre mobiltelefon for noen få husstander, er ikke lønnsomt.

Lille julaften 2019 sendte Telenor et brev til Pålerud, der de varslet om at de ville stenge fasttelefonen 12. februar i 2020. Han ble oppfordret til å velge en annen løsning for sitt telefonbehov.

Så lenge Pålerud og andre som har dårlig mobildekning ikke sier fra seg fasttelefonen, er Telenor nødt til å opprettholde tjenesten når det ikke finnes gode nok alternativ.

Foto: Ketil Blom Haugstulen

Dermed pågår det en slags stillingskrig i telefonmarkedet.

– Telenor har nemlig en leveringsplikt. Noe som er slått fast i ekomforskriften. Det gjelder telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett på ethvert sted med fast helårlig bosetting, forklarer Øystein Langholm Hansen, som er stortingsrepresentant fra Rogaland Ap.

Langholm Hansen er en av dem som har fremmet forslaget i Stortinget.

Pålegger regjeringen å styre

– Men stoler dere ikke på det delvis statseide Telenor?

– Vi stoler ikke på myndighetene og dialogen med Telenor, sier Langholm Hansen.

Han legger til at for mange tar kontakt med Ap, fordi de trenger hjelp.

I påsken skal han møte folk som opplever at telefonen forsvinner i noen dager i strekk. Grunnen er at Telenor ikke vedlikeholder nettet.

– Det er ikke butikk i å sette opp en ekstra mobilmast, sier Langholm Hansen, som unnskylder Telenor litt:

– Vi ser at det er krav fra denne regjeringen til driftsmarginer i offentlige og halvoffentlige selskaper. Der er det hakket råere enn den rødgrønne regjeringen. Det spiller også inn her og er en begrunnelse for vårt forslag, sier han.

Typisk eksempel på en av de virkelige sliteren. Denne type fasttelefon fantes i de tusen hjem. Foto: Henrik Laurvik

Telenor: Ingen skal miste summetonen.

Kommunikasjonsdirektør for Telenor Norge, Caroline Lunde, skriver at Telenor er helt enig med Ap.

«Ingen skal miste fasttelefonen før de har en ny løsning. Kjernen i vår nettmodernisering er nettopp at kundene våre skal få tilgang til ny og bedre teknologi. Det er vårt løfte til kundene. Vi kobler ikke ned fasttelefonen, dersom vi ikke har en fungerende løsning. Ingen skal miste summetonen», slår hun fast i en e-post til Aftenposten.

Engasjement landet rundt

Striden rundt avviklingen av Telenors kobbernett er ikke ny. På gruppen Stopp Telenors skyggelegging av distriktene på Facebook går debatten. Her dukker det opp ulike eksempler på at folk mener Telenor bryter leveringsplikten, slik Ap også skriver i sin begrunnelse.

Fylker 85000 fastteleoner fordeler seg slik landet over. AGDER 5,9 INNLANDET 10,5 MØRE OG ROMSDAL 5,3 NORDLAND 4,6 OSLO 12,4 ROGALAND 8,0 TROMS OG FINNMARK 2,7 TRØNDELAG 7,2 VESTFOLD & TELEMARK 9,1 VESTLAND 12,2 VIKEN 22 Kilde: Telenor, tallene i prosent

Kommunikasjonsdirektøren avviser brudd på leveringsplikten.

Hun skriver at Telenor tar direkte kontakt med alle kunder som påvirkes av avviklingen av fasttelefon.

Ny og bedre teknologi i 2022

Telenors ambisjon er at alle privatkundene skal være over på bedre teknologi innen utgangen av 2022.

«Noen steder kreves det ekstra tilrettelegging og kvalitetssikring. I de få tilfellene der vi har sett at løsningene ikke har vært god nok, så har vi reversert», skriver hun.

«Da har vi enten ventet med å flytte kundene over og fortsatt vedlikeholdet av kobbernettet, eller på andre måter finne nye løsninger for de det gjelder,» hevder kommunikasjonsdirektøren.