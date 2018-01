Opposisjonen: Solberg bekrefter at regjeringen går mot høyre

Regjeringen går mot høyre med Venstre i regjeringskontorene, konkluderte en bredt sammensatt opposisjon etter at statsminister Erna Solberg (H) gikk gjennom regjeringserklæringen i Stortinget tirsdag.

– Dette er videreføring av en Frp- og Høyre-politikk som med Venstres inntreden i regjering er blitt blå-blå-blå, sier Støre til NTB.

Målene som «males med bred penn» er noe de fleste kan være enige i. Men virkemidlene svikter. Realiteten er økte forskjeller, lærerkrise i skolen, et mer brutalt arbeidsliv uten kompetanseløft, økte skattekutt og null leveranse på hvordan løftene skal finansieres, mener Ap-lederen.

Terje Søviknes varsler stø kurs: Oljepolitikken ligger fast, selv med Venstre i regjering.

Støre provosert

Støre mener at Solbergs ord og handling ikke henger sammen:

– Hun leste opp en setning om at organisert arbeidsliv er viktig. Det provoserer meg at hun bruker det som honnørord, når underteksten går i motsatt retning. De hevder de vil bekjempe arbeidslivskriminalitet, men anerkjenner at folk ikke organiserer seg og fryser fagforeningsfradraget. Det er en dårlig oppskrift, sier Støre til NTB.

For de rike

SVs fungerende parlamentariske leder Kari Elisabeth Kaski sier at regjeringsplattformen er til for de rike i Norge.

– Økte forskjeller og klimakrisen møtes med forsvinnende få tiltak i regjeringserklæringen. Tvert om vil det øke. Det beste med denne regjeringen er at den ikke har flertall, sier Kaski til NTB.

Eiendomsskatt, lærernorm og fritt skolevalg er eksempler på saker der stortingsflertallet kan endre regjeringens politikk, mener hun.

Skatt og avgifter

– Dette er alvorlig, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Skatteletter for de rikeste og avgiftsøkninger for de fleste av oss blir forsterket når Venstre går inn, sier han til NTB.

Politireform, regionreform og høyskolerefom – sentraliseringspolitikk som Sp er mot – forsterkes også med Venstre i regjering, mener Vedum.

Verdigrunnlag

KrF-leder Knut Arild Hareide håpet at Solberg skulle rette opp inntrykket av manglende kristent verdigrunnlag i regjeringserklæringen.

– Man kunne si at det ikke var så bevisst at det ikke nevnes i plattformen, men nå tyder det på at det var det – siden det heller ikke ble nevnt her i redegjørelsen, sier Hareide til NTB.

Han konstaterer at KrF kunne blitt enige om en regjeringserklæring med Høyre, Frp og Venstre.

– Men det er når prioriteringene skal gjøres i Stortinget at forskjellene kommer frem. Rusreform, barnefattigdom, verdiskaping er noe alle i Stortinget kan nikke til. Men det gjenstår å se på gjennomføringen, sier Hareide.

Pauseknappen

– Hovedbildet er at Erna og Trine har satt seg på pauseknappen. Vi får ikke noe grønt arbeidsliv, men syv ganger så store investeringer på olje og gass som fastlandsindustrien. Det er dramatisk, sier Miljøpartiet De Grønnes vikar-stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Rødt-vikar Seher Aydar hørte først og fremst privatisering som et hovedpunkt i Solbergs redegjørelse.

– Det skaper økte forskjeller, er et tydelig skritt mot høyre og feil vei å gå, sier Aydar.

Selve debatten om Solbergs redegjørelse tas fra Stortingets talerstol onsdag.