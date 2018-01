– Jeg har hatt kontakt med Hadia Tajik, men ba henne ikke om å bruke min varslingssak på sentralstyremøtet. Men jeg hadde sagt til henne at dersom det var til hjelp, kunne hun gjøre det.

Det sier en av kvinnene bak en av de varslingssakene som Arbeiderpartiet nå behandler og som vil avgjøre Trond Giskes videre skjebne.

Den unge kvinnen har varslet om det hun opplevde som uønskede seksuelle tilnærmelser fra Giskes side da hun selv var ung AUFer. Varselet til partiet ga hun med fullt navn. Hun ønsker ikke å stå frem med navn i Aftenposten, men Aftenposten kjenner hennes identitet.

Tajik leste opp varsler

På tirsdagens møte i sentralstyret leste Tajik opp beretninger fra varslere. Aftenposten har ikke klart å få bekreftet om hun leste opp akkurat denne kvinnens beretning.

Kvinnen betegner det Tajik gjorde på sentralstyremøtet som modig.

– Hun bryr seg oppriktig uavhengig av om det er en fordel for henne eller ikke, sier hun.

– Har vært til stor hjelp

– Hennes personlige engasjement har vært til stor hjelp, sier hun.

Like før pressekonferansen fikk varslerne tilsendt vedtaket som sentralstyret gjorde tirsdag. Hun synes at dette vedtaket var bra og viser at Aps ledelse nå tar dette mer på alvor enn hva de syntes å gjøre tidligere.

Fakta: Dette vedtok Aps sentralstyre Sentralstyret er blitt orientert om håndteringen av varslene mot partiets nestleder Trond Giske, og den videre prosessen. Sentralstyret støtter at Trond Giske fratrer sitt verv som nestleder på ubestemt tid og understreker betydningen av en rask og forsvarlig prosess og konklusjon. Sentralstyret understreker at Arbeiderpartiet skal være en pådriver for likestilling og respektfull omgang mellom kvinner og menn på alle nivåer i partiets organisasjon. Det skal være trygt å varsle om seksuell trakassering eller annen utilbørlig opptreden i Arbeiderpartiet. Sentralstyret har fått forsikringer om at man legger opp til en håndtering av saken som skal ivareta varslerne på en best mulig måte. Kilde: Arbeiderpartiet

Provosert av Giske på Facebook

Hun sier at hun ble kraftig provosert av Trond Giskes Facebook-melding første nyttårsdag, der han karakteriserte varslene som «falske og grunnløse».

Jan Tomas Espedal

Derfor synes hun det var godt å høre at partileder Støre tok så kraftig avstand fra Giskes formuleringer da han på pressekonferansen etter sentralstyremøtet uttalte:

– Ingen av varslene jeg har mottatt, betrakter jeg som falske. Jeg tar avstand fra den ordbruken, for det kan gi inntrykk av at varslere settes i et tvilsomt lys.

– Det skal være trygt å varsle i Ap, og vi tror på dem som varsler, sier Støre.

Varsleren synes seg bedre ivaretatt av partiet nå, og forteller at hun tirsdag kveld skulle ha samtale med Kristine N. Kallset som er assisterende partisekretær.