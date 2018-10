Flere nedturer mandag. Nå kan løpet være kjørt for Hareide.

Fylkesleder i Akershus KrFU, Simen Bondevik, tror ikke Knut Arild Hareide har noen mulighet til å få et flertall av delegatene på sin side på landsmøtet 2. november, etter at det bare ble 5–4 i hans favør under årsmøtet i Akershus KrF.

– Han burde ha fått 6–3. Nå blir det vanskelig å få et flertall røde delegater, sier Bondevik som selv er rød delegat på landsmøtet fra Akershus.

Utsiktene blir ikke bedre av at Hareide mandag kveld tapte både Vestfold og Oslo, to fylker han hadde håp om å vinne.

Fra Vestfold sendes det fire «blå» og tre «røde» representanter til det ekstraordinære landsmøtet fredag.

Oslo KrF sender fire blå og tre røde delegater. I første runde var det 27 røde og 24 blå og ni som ønsker fortsatt opposisjon i hovedstaden. Da delegatene ble bedt om kun å velge mellom rød eller blå, ble det 28 røde og 32 blå.

Nå gjenstår kun Østfold, som tirsdag skal velge sine 8 delegater. Der trenger de blå i realiteten én delegat for å få flertall.

Fakta: Derfor er dette viktig 2. november skal KrF avholde et ekstraordinært landsmøte hvor partiet skal ta stilling til om KrF skal samarbeide med Ap og Sp eller Høyre, Frp og Venstre. Flesteparten av de 190 delegatene som skal stemme på dette møtet, velges på ekstraordinære fylkesårsmøter som avvikles i disse dager. Det er til disse møtene det sendes sentrale politikere som innleder for sitt syn. Fra ledelsen møter alltid to–en fra «rød» og en fra «blå» side. Et par steder har motparten til sentrale «røde» innledere vært lokalpolitikere.

Hareide nekter å gi opp

Til tross for den brutale blåmandagen, nekter Hareide å gi opp.

Jan Tomas Espedal

«Dette viser nok en gang at partiet er delt nesten på midten i samarbeidsspørsmålet. Det var synd at blå side vant med kun én stemmes overvekt i det konservative fylket Vestfold. Også i Oslo var det knappe marginer. Fortsatt er Østfold igjen. Så gjenstår selvsagt landsmøtet», skriver Hareide i en kommentar til NTB.

Håper delegater vil ombestemme seg

Fylkesleder i Oslo, Espen Andreas Hasle, stemte for Hareides forslag om å gå i regjeringsforhandlinger med venstresiden.

Jan Tomas Espedal

– Jeg tenkte at det ville bli jevnt, og det ble det. Jeg hadde jo håpet på en delegat mer til venstresiden, men nå har partiet sagt sitt og det var en god samtale.

– Tror du at det nå er avgjort og at den blå siden er sikret seieren?

– Ingenting er avgjort. Folk kan ombestemme seg og vi skal ha en debatt før valget. Der må vi jo lytte til hverandre, sier Hasle.

Gruppeleder for KrF i Oslo bystyre, Erik Lunde, gir uttrykk for det samme. Han støtter også Hareide-fløyen.

– Det blir tett og jevnt. Talene vil bli viktige fredag, sier han

Jan Tomas Espedal

Bondevik gir ikke opp håpet.

– Ingen årsmøter har bundet sine delegater, i god KrF-ånd. Dermed kan alle vurdere fritt på selve landsmøtet. Jeg tror for eksempel Hareides mulige exit som partileder, hvis han ikke får flertall, nå kommer inn med full tyngde. Derfor er utfallet fortsatt helt åpent, sier Bondevik.

Dårligere enn håpet i Akershus

Nestleder Ropstad, som ønsker at KrF skal gå inn i Solberg-regjeringen, var fornøyd etter resultatet i Akershus.

Jan Tomas Espedal

– Det er jo veldig, veldig bra. Det gir et godt utgangspunkt, sier Ropstad da han fikk nyheten om at det ble fire blå delegater fra Akershus – og fem røde.

Han hadde fryktet færre blå. Etter kvelden var han storfornøyd.

– Dette var over all forventning. Jeg tror KrF-erne er stolte over hva vi har fått til med dagens regjering, sier han til VG.

Noen vil også gå en tredje vei

KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan har tatt til orde for en «tredje vei», nemlig fortsatt opposisjon. Han frykter at partiet kan bli delt i to hvis et knapt flertall, den ene eller andre veien, fører til at partiet går inn i en regjering.

Olav Olsen

Grøvan-linjen fikk ingen delegater i Akershus. I Vestfold skal to delegater i utgangspunktet gå for denne løsningen.

Den siste av de blå kandidatene i Oslo representerer de som ønsker å stemme på fortsatt opposisjon, men dersom de skal velge, går de mot blått.

Abort-demonstrasjonen ble tema i Vestfold

Fylkesleder Laila Eliassen i Vestfold, som ønsker at partiet skal innlede drøftinger med Solberg-regjeringen, sier at hun ikke er overrasket over resultatet.

– Jeg er fornøyd med flertallet havnet der det gjorde, sier hun, men at det var jevnt var som ventet, sier hun til Aftenposten

Abortdemonstrasjonen i Oslo var et stadig tilbakevendende tema på Vestfold KrFs årsmøte. Flere av talerne viste til at dette viste venstresidens sanne ansikt.

En av dem var innleder sentralstyremedlem Tove W. Haugland, som karakteriserte demonstrasjonen i Oslo som en demonstrasjon rettet imot KrFs politikk.

Hun understreket at dersom KrF søkte seg inn i Solberg-regjeringen, ville de få til endringer i dagens abortlov. Noe hun også fikk støtte for fra Hans Fredrik Grøvan, som innledet for at KrF skal fortsette som nå.

En samlet partiledelse mener fortsatt opposisjon ikke er å foretrekke og mener selv et knapt flertall på landsmøtet 2. november må avgjøre retningsvalget.

Samarbeidsspørsmålet avgjøres fredag på partiets ekstraordinære landsmøte.