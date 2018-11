Siv Jensen vil kreve økt taxfreekvote i regjeringsforhandlinger

Frp-leder og finansminister Siv Jensen sier til Aftenposten at hun og Frp vil forsøke å få økt taxfreekvoten igjen i eventuelle regjeringsforhandlinger med KrF.

Mens regjeringspartiene og KrF forhandlet om budsjettavtale i går, sikret KrF – sammen med Ap – flertall for å fjerne ett av Frps hjertebarn, nemlig muligheten til å bytte taxfreekvoten for røyk og snus med alkohol. Dropper du tobakken, kan du ta øke vinkvoten fra fire til seks flasker.

Med gårsdagens vedtak i Stortinget krympes kvoten igjen til fire flasker, med virkning fra 1. januar 2020.

– Vil dere forsøke å øke taxfreekvoten i eventuelle regjeringsforhandlinger, Siv Jensen?

– Vi vil ta med oss en rekke saker inn i slike forhandlinger, men jeg vil ikke forhandle gjennom mediene.

– Men er økt taxfreekvote en av saken dere tar med dere inn i forhandlingene?

– Det er det, sier Jensen.

– Jeg personlig investerte mye i å få øke vinkvoten på bekostning av tobakk og fikk gjennomslag for det.

Hun påpeker at KrF selv ved flere anledninger har sagt at man ikke skal reversere vedtak i Stortinget som KrF har fått gjennomslag for.

– Nå gjør KrF det samme. Og de går etter saker som de vet at en fremtidig partner vil ha utfordringer med. Og det skjer samtidig som saken har vært på bordet under pågående budsjettforhandlinger.

Jensen: – KrF må bygge opp tilliten igjen

– Jeg er forbauset og skuffet over KrF. Og det på tross av at vi landet et budsjett hvor Frps gjennomslag er ivaretatt, sier Siv Jensen.

Hun trekker frem at eiendomsskatten går ned, at det blir ikke flere kvoteflyktninger, og at hun mener budsjettet er godt på infrastruktur og helse.

– Dette gjør noe med tilliten i en situasjon der vi skal begynne med sonderinger. Man rir ikke to hester når man har valgt side – og med den begrunnelse at de ikke sitter i regjering. Det får noen konsekvenser. Nå må KrF begynne å bygge tillit.

– Hvordan skal de gjøre det?

– Tillit bygges over tid. Vi må sette oss ned og rense luften og snakke litt om hvordan prosessen skal gå. Vi kan ikke gå inn reelle diskusjoner før det er gjort. Det tror jeg ikke går.

– KrF har kalt oss det store stygge trollet

Hun sier hun skjønner frustrasjonen som kom frem på Frps gruppemøte i Stortinget i går kveld.

– Den kommer i kjølvannet av mange uker med tøffe karakteristikker rettet mot hele Frp. Alle våre tillitsvalgte ble karakterisert som kalde mennesker som ikke bryr seg om de svake. Dag ut og dag inn i flere uker.

– KrF kunne godt hatt sin prosess om veivalg uten å kalle oss det store, stygge trollet. Det har skapt en skepsis og en frustrasjon i Frp. Det må ingen lure på.

Vi skal nå sette oss ned. Da må det handle om politikk.

– Bør Ropstad beklage?

– Vi skal nå sette oss ned og rense luften.

– Vil du ha KrF inn i Regjeringen?

– Under forutsetning av at politikken blir godt avbalansert, så ja. Men ikke for enhver pris.