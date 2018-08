Sentrale Frp-kilder mener nemlig sentralstyret ikke bør hente inn en ny person i ledelsen etter at Per Sandberg mandag trakk seg som første nestleder, men heller konstituere 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen som første nestleder.

Samtidig understreker kilder i Frps sentralstyre overfor Aftenposten at det ikke er fattet noen beslutning om dette og at utfallet er åpent.

Frps sentralstyre skal møtes 3. september for å konstituere ny 1. nestleder.

Mange har antatt at det innebærer at en ny person hentes inn i partiledelsen for å danne en ny partitrio sammen med leder Siv Jensen og 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen.

NRK meldte mandag ettermiddag at Sylvi Listhaug vil overta som fungerende nestleder etter Per Sandberg. Aftenposten har snakket med flere medlemmer i sentralstyret som avviser dette.

– Sentralstyret har ikke diskutert dette i det hele tatt, sier et medlem i sentralstyret som ikke ønsker å bli sitert med navn.

– Lever godt med én nestleder

Flere sentrale kilder i Frp tar nå til orde for at man ikke trenger å hente inn en tredjeperson i ledelsen av partiet, men «nøye seg» med en partileder og bare én nestleder frem til landsmøtet i mai 2019.

Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen sier det flere sentrale Frp-kilder tenker høyt om, men ikke ønsker å uttrykke offentlig bare timer etter sjokkmeldingen om Sandbergs avgang både som statsråd og nestleder.

– Det er viktig nå at ingen utpekes som ny nestleder etter Per slik at Frps landsmøte neste år står helt fritt i å velge ny nestleder. Derfor bør heller Ketil konstitueres som 1. nestleder og så har vi en partileder og kun én nestleder i tiden frem til landsmøtet. Det lever vi godt med, sier han.

Han mener en utpeking av en tredje person i ledelsen nå vil legge for sterke føringer på hvem sentralstyret ønsker skal inn i ledelsen i mai 2019.

– Det vil være uheldig. Det må være fullt og helt opp til landsmøtet, sier han.

Arbeiderpartiet valgte en slik løsning da tidligere nestleder Trond Giske gikk av som nestleder i vinter som følge av metoo-beskyldninger: Hadia Tajik skal være partiets eneste nestleder frem til Ap-landsmøtet i 2019.

– Vil oppstå et tomrom uten ny nestleder nå

Men det er også noen som mener det er gode argumenter å hente inn en ny person i partiledelsen allerede nå.

Per Sandberg har for mange vært «Frp-grasrota»s representant i partiledelsen. Hvis sentralstyret kun velger å konstituere Solvik-Olsen som 1. nestleder på sitt møte 3. september vil det innebære at Frp ikke vil ha noen representanter fra Frps «grasrot» hverken blant partiets statsråder eller i partiets ledelse.

– Med en slik løsning vil det oppstå et tomrom. Per har vært en tydelig nestleder og vi står foran en valgkamp som starter snart. Det kan tale mot en slik løsning, sier en sentralt plassert kilde.

Ifølge pressemeldingen fra Frp mandag er det også fullt mulig å ha kun én nestleder frem til landsmøtet neste år.

«Jeg mener det er naturlig at det konstitueres en fungerende første nestleder, og vil invitere sentralstyret til å gjøre det på sitt første møte. (...) Konstitueringen vil vare frem til landsstyremøtet i oktober, der landsstyret kan velge å forlenge konstitueringen frem til landsmøtet i mai neste år,» skriver Siv Jensen i en pressemelding.

Partiets vedtekter sier ikke noe om partiet må ha to nestledere, bare at nestlederens oppgaver i partiet må løses av noen, opplyser generalsekretær Fredrik Färber.

Listhaug høyaktuell

Samtidig er det tre personer som peker seg ut som mulig ny nestleder, enten sentralstyret konstituere en ny person inn i ledelsen nå, eller om avgjørelsen utsettes til Frps landsmøte.

Tidligere justisminister, stortingsrepresentant Sylvi Listhaug

Landbruksminister Jon Georg Dale

Tidligere justisminister, stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen

Flere Frp-kilder Aftenposten har snakket med peker på at det er for tidlig å peke ut en ny nestleder like etter Sandbergs dramatiske avgang.

Men mange er opptatt av at Sandberg må erstattes i partiledelsen med en person som «ligner» på Sandberg, som «snakker rett fra levra» og har tydelige Frp-standpunkter på innvandring og integrering.

Christian Tybring-Gjedde sier det er for tidlig å snakke om hvem som skal bli ny nestleder. Men sier generelt følgende om kvalifikasjonene vedkommende bør ha:

– Det bør være en person som appellerer til kjernesakene våre, sier han og ramser opp «en tydelig asyl- og innvandringspolitikk og justispolitikk, en utenrikspolitikken med en tydelig støtte til Israel og en tydelig antiglobalistisk holdning».

Siv Jensen - Samarbeider godt med Listhaug

Jon Georg Dale, som mange har pekt på som en mulig Frp-leder når Jensen går av, fremheves ikke som like aktuell som ny nestleder nå fordi han ikke har profilert seg som en innvandringskritisk talsperson.

Flere trekker derfor frem Listhaug som mest aktuell som ny nestleder, fremfor Dale. Noen få peker også på Per-Willy Amundsen.

Siv Jensen sa, på spørsmål på en pressekonferanse mandag, at hun ikke så bort fra at Listhaug kan bli ny nestleder.

– Hun er en politiker jeg samarbeider godt med, sa Siv Jensen.

Listhaug er på ferie til tirsdag kveld og ikke tilgjengelig for kommentar, ifølge politisk rådgiver Espen Teigen.