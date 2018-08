Bahareh Letnes og Per Sandberg varsler felles pressekonferanse

Saken oppdateres.

Det melder VG. På spørsmål om hva som er temaet for pressekonferansen, sier Letnes følgende til avisen:

– Det som er saken. Da skal dere få lov til å skyte oss mer. Da får dere svar, svarer Letnes.

Per Sandberg trekker seg mandag som fiskeriminister, og det vil også bli utpekt ny fiskeriminister i dag. Det får Aftenposten opplyst fra to ulike kilder som har innsyn i prosessen.

Per Sandberg har vært i hardt vær siden det ble kjent at han i juli var på en privat feriereise til Iran sammen med sin nye kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes (28). Sandberg har forklart at reisen til Iran kom i stand som følge av endrede ferieplaner.

Fiskeriministeren orienterte Statsministerens kontor om Iran-besøket først to dager etter at han ankom Iran.

Det betyr at Sandberg brøt retningslinjene for statsråder slik de er nedfelt i «Håndbok for politisk ledelse».