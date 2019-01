De borgerlige skulle slanke regjeringsapparatet. Men aldri har det vært flere statsråder.

Det var et uttalt mål for regjeringssamarbeidet på høyresiden: En borgerlig regjering skulle ha færre statsråder, færre departementer, færre statssekretærer og politiske rådgivere enn Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering.

De borgerlige skulle slanke regjeringsapparatet og «avbyråkratisere byråkratiet»

Før stortingsvalget i 2009 presenterte interne partiutvalg i Høyre og Frp hver sine rapporter om hvordan regjeringsapparatet kunne slankes om de kom til makten.

Da ønsket de at antallet statsråder skulle reduseres fra 20 til 15–16.

I 2019, i den første borgerlige flertallsregjeringen siden 80-tallet, er det 22 statsråder i Erna Solbergs (H) regjering inkludert statsministeren selv, et rekordhøyt antall.

Frp-krav avgjør

Hovedgrunnen til at det er blitt så mange statsråder, er at KrF kommer inn samtidig som at Frp krever å bevare styrkeforholdet mellom partiene i regjering.

– Var det et krav fra dere å beholde syv statsråder?

– Ja, det var viktig for oss å beholde syv. Det var viktig å beholde en viss proporsjonalitet, sier parlamentarisk leder, Hans Andreas Limi (Frp) til Aftenposten.

Aldri vært flere statsråder

Mellom 1945 og 1996 varierte antallet mellom 13 og 19 statsråder.

Under de rødgrønne kritiserte den blå opposisjonen regjeringen for å ha et stort regjeringsapparat og et tungrodd byråkrati, og det skulle de blåblå rydde opp i.

Men de rødgrønne hadde aldri mer enn 20 statsråder.

Når regjeringen nå utvider til 22, vil det dermed være det høyeste antallet statsråder i Norges historie – stikk i strid med egne ambisjoner om å krympe regjeringen.

Om størrelsen på regjeringsapparatet sa tidligere Høyre-statsråd Victor Norman i 2015 at den var for stor med sine 19 statsråder.

– Man kan ha gode diskusjoner, men det blir ikke et tett samarbeidende organ. Det tror jeg nok er en svakhet med systemet, sa Normann til Aftenposten.

Totalt på høyde med de rødgrønne på sitt verste

Lenge holdt den borgerlige regjeringen seg under Stoltenberg-regjeringens totale antall.

Om man samler statsrådene, statssekretærene og de politiske rådgiverne, var antallet i Stoltenbergs siste år 86.

Fakta: Rådgiverapparatet i regjering Statssekretærer er nummer to i departementet og har både politisk og administrativ myndighet. Innenfor sitt område har statssekretærer myndighet til å signere på vegne av departementet. Politiske rådgivere er ofte tettest på statsråden, men de har ikke samme beslutningsmyndighet som en statssekretær og har lavere lønn.

Det reduserte Solberg til 78, hvor det holdt seg helt til Venstre ble med i regjering.

Økningen fra et topartisamarbeid til et trepartisamarbeid, som også den rødgrønne regjeringen var, sendte i januar 2018 antallet opp til 86.

Det er fortsatt ikke klart hvor høyt det totale antallet inkludert statssekretærer og politiske rådgivere vil bli med KrF i regjering, men det blir trolig høyere.