En vanlig kopp kaffe økte denne uken fra 3 til 4 kroner (33 prosent), og en spesial kaffe økte fra 4 til 5 kroner (25 prosent). En middag i stortingsrestauranten kostet tirsdag henholdsvis 65 og 58 kroner, for henholdsvis kyllingbryst med grønnsaksbuffet eller grove fiskekaker.

Ap-veteran Martin Kolberg har siden 1974 spist måltider i Stortinget og synes det er «helt i orden» at prisene skrus opp.

– Rett skal være rett. Det er billig uansett, sier Kolberg med et salami-smørbrød til 18 kroner på tallerkenen.

Olav Olsen

Stortingets direktør Marianne Andreassen avviser at prishoppet har noe med byggeskandalen og milliardoverskridelsen å gjøre.

– Det har ingen ting med byggesaken å gjøre. Vi har foretatt en gjennomgang som har avdekket at vi må betale moms på restaurantdriften, sier Andreassen.

– Betyr dette at de folkevalgte har spist og drukket ulovlig billig i alle år?

– Det er riktig at merverdiavgift ikke var korrekt behandlet før. Den hadde grunnlag i en uttalelse fra Oslo fylkesskattekontor til Stortinget i 2001. Etter en gjennomgang i 2018 er konklusjonen at vi fremover må vi gjøre dette på en annen måte. På eget initiativ har Stortinget valgt å betale inn avgiften for de siste tre årene, svarer Andreassen.

Klart svar fra Skatteetaten

I forbindelse med gjennomgangen av økonomirutinene ba Stortinget om en avklaring om praksisen som var lagt til grunn i uttalelsen fra fylkesskattekontoret fortsatt var korrekt.

Svaret fra Skatteetaten var krystallklart: Det skal beregnes merverdiavgift av omsetningen i kantinene selv om det ikke drives i næring.

Olav Olsen

– Hvor mye har dere betalt til skatteetaten?

– Vi har betalt 168.000 kroner, svarer Andreassen.

Denne uken kom stortingsrepresentantene tilbake fra juleferie og ble møtt av et prishopp:

En dobbel caffe latte fra espressobaren kostet inntil mandag 16 kroner. Tirsdag kostet det 19 kroner. Det er en prisøkning på 18,75 prosent.

Olav Olsen

En prisøkning på 2 kroner ville gitt 12,5 prosent prisøkning.

– Hvorfor valgte dere 3 kroner og 19 prosent prisøkning i stedet for to kroner og 13 prosent?

– På noen områder blir prisøkning litt større enn på andre områder på grunn av øreavrundingen på de ulike varene, svarer Andreassen.

Rødt: Særordninger bør skrotes

På Stortingets intranett er prisøkningen forklart slik:

Fra og med 7. januar øker prisene i spisestedene og på mat til møter. I tillegg til den årlige prisjusteringen, økes prisene i 2019 ytterligere på grunn av tilpasninger til lov om merverdiavgift.

Endringene i behandlingen av merverdiavgift fører til en prisøkning på ca. 10 prosent på all mat, både i spisestedene og for møtematbespisningen. I tillegg kommer den årlige justeringen i henhold til konsumprisindeksen som i år er på 3,1 prosent. Dette betyr at prisene i gjennomsnitt vil bli økt med totalt 13,1 prosent.

Endringene i behandling av merverdiavgift kommer som følge av en gjennomgang av dagens behandling av merverdiavgift.

Olav Olsen

Rødt-partileder Bjørnar Moxnes synes det er «rett og rimelig» at Stortinget betaler moms.

– Det burde vært innført for lengst. En rekke særordninger i Stortinget bør gjennomgås og skrotes der det er grunnløse privilegier, sier Moxnes.

Drives etter selvkost

Stortingets andre visepresident Morten Wold (Frp) slutter seg til:

– Det sier litt om hvor innfløkt regelverket er når selv Stortinget ikke klarer å følge dem. Det er bare rett og rimelig at prisene justeres, sier Wold.

– Restauranten drives etter selvkostprinsippet, så prisene er uansett ikke veldig høye. Jeg tror representantene og andre klarer å betale lunsjen selv, legger Wold til.