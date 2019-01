Byrådslederen i Oslo går hardt ut mot Vedum: Ber ham slutte å «karikere Oslo-folk»

«Slutt å kødd med Oslo Trygve Slagsvold Vedum. Du er en del av den politiske eliten sjøl, og pendler til den fine byen vår i arbeidsukene dine. Da bør du også vise alle folka som bor her hele uka mer respekt, for folk er folk uansett om de bor på bygda eller i byen.», skriver byrådsleder Raymond Johansen på Facebook.

Distriktsvennlige Sp er på offensiven. Det er dødt løp mellom Senterpartiet og Fremskrittspartiet, viste målingen Norstat gjorde for NRK og Aftenposten denne måneden.

Nå har byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen (Ap), sett seg lei av retorikken Vedum benytter i kampen for distriktene.

– Det må gå an å ta opp utfordringer i Distrikts-Norge uten at man må si noe negativt om Oslo eller folk i Oslo, sier Johansen til Aftenposten.

Han mener at en slik analyse av Norge spiller opp til splittelse mellom by og bygd.

– Jeg forventer at et medlem av eliten, som Vedum jo er, vil at det skal gå bra i hele Norge, ikke bare i distriktene.

Tore Meek / NTB scanpix

Går imot regjeringen

Regjeringens ulvepolitikk og milliardkuttene i formuesskatten er blant temaene som har gjort at Vedum gjentatte ganger har gått imot regjeringen.

Til VG sier Sp-lederen at situasjonen i Norge når det gjelder formuesskatten kan sammenlignes med situasjonen i Frankrike. Frankrikes hovedstad er en av mange byer i landet som over lengre tid har vært preget av voldsomme demonstrasjoner og protester signert «de gule vestene».

– De fattige skal drive avgiftsdugnad for Høyres og Frps største donor Stein Erik Hagen, slik at han kan bli nullskattyter. Det er grunnleggende feil, sier Vedum til VG.

Ifølge VG har Vedum mer enn antydet at ikke er samme standard for folk byene og de i distriktene.

– Det ligger mange paradokser i dette. Det «politisk korrekte» er at vi skal spise mindre kjøtt, i Oslo kommune skal man til og med sørge for at man på sykehjemmene spiser mindre kjøtt, formodentlig uten å spørre de eldre selv. Men å reise på en helgetur til New York, det stilles det nesten ingen spørsmålstegn ved, sa Vedum.

Det er slike uttalelser som de to over Raymond Johansen reagerer på.

– At det er økte forskjeller i landet vårt er en nødvendig og viktig debatt, men vi skal ikke glemme at Oslo faktisk har de største sosiale utfordringene og de største sosiale forskjellene, sier han.

Facebook-innlegg skapte engasjement

Byrådslederen beskriver Vedums uttalelser om Oslo som en «grunn og feilaktig samfunnsanalyse».

– Ja, det er privilegerte folk i Oslo. Men det bor kapitalsterke mennesker andre steder i landet også. Jeg oppfordrer Trygve Slagsvold Vedum til å diskutere utfordringene i distriktene våre uten å karikere Oslo-folk, sier han.

Skjermdump / Facebook

I skrivende stund er innlegget Johansen delte på Facebook torsdag ettermiddag blitt delt 26 ganger, har 29 kommentarer og 399 reaksjoner. Det er Johansen fornøyd med.

– Oslo opplever vekst fordi folk vil bo her. Vi skal ikke skamme oss over å bo i en populær hovedstad, sier han.