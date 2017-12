– Lærernormen er den største kamelen Regjeringen har slukt denne høsten, sier statsminister Erna Solberg.

Hun ga uttrykk for at kamelslukingen hadde gått greit fordi hun mener det sikret flertall for en større pakke for å heve kompetanse og utdanningen i Norge.

– Velkommen til statsministerens halvårlige oppsummering. Det er meg som holder den denne gangen også. Hvem vet, noen er kanskje litt skuffet, åpnet Solberg.

Det var en stolt statsminister som slo fast at hennes regjering om et halvt år er den lengstsittende borgerlige regjeringen på over 30 år.

– Godt å vinne valg

Solberg sa at det føles godt å vinne valg fra opposisjon. Men det føles enda bedre og mer tilfredsstillende å vinne gjenvalg.

– For det er velgernes tilbakemelding for den jobben man har gjort, ikke bare den jobben man lover å gjøre, sier hun.

Situasjonen er til dels svært forskjellig fra situasjonen for ett år siden, da hun ledet en mindretallsregjering med en avtale med KrF og Venstre som sikret flertall i hele perioden.

I oppsummeringen pekte statsministeren på at det i 7 av de siste 10 stortingsperiodene har vært borgerlig flertall.

– Aps hegemoni over velgerne var over på 1980-tallet. Men de vant regjeringsmakten lenge etter fordi de borgerlige partiene snakket så dårlig sammen. Den tid er forbi. Nå gir borgerlig mandatflertall også en borgerlig regjering.

– Vi finner gode løsninger, og alle får gjennomslag for sine saker, sier hun.

Regjeringsforhandlingene ikke garantert en løsning

Hun kommenterte også de kommende regjeringsforhandlingene med Venstre som starter på nyåret, og sa at det ikke er sikkert at det blir enighet.

– Det er ikke opp og avgjort. Vi har mange store og vanskelige saker foran oss. Uansett forhandlinger skal vi samarbeide om politikk i den neste perioden. Vår dør til KrF står alltid åpen hvis de skulle ønske mer innflytelse enn de har i dag, sier hun, for å dempe inntrykket av at forhandlingene er dømt til å lykkes.

– Det er reelle forhandlinger, og viktig at vi ikke tror dette er en ren sandpåstrøingsrunde, la hun til.

Aftenpostens ringerunde viser at Frps fylkesledere slår ring om innvandringsminister Sylvi Listhaug. De vil ikke godta at hun skiftes ut hvis Venstre kommer inn i regjeringen.

– Lytter du til Frps fylkesledere?

– Når vi skal lage en regjering, må vi først forhandle om det politiske grunnlaget og sakene. Det siste vi gjør er å avklare hvem som skal sitte i regjeringen.

– Ingen statsråder er vernet, og ingen er heller oppsagt. Dette blir en sum i forhold til partienes styrke og prioriteringer. Det som er felles grunnlag, er regjeringsplattformen.

– Kompromiss, ikke nederlag å endre statsbudsjettet

– Aftenpostens oversikt viser 12 nederlag i Stortinget i høst. Du velger å kalle dem kompromisser?

– Jeg reagerer på bruken av «nederlag». Ingen mindretallsregjering kan regne med at budsjettet kommer uendret gjennom Stortinget. I noen saker har vi gått på nederlag, som oktoberbarna, og vi var mer måteholden på 14 ukers pappaperm.

– Blir det større endringer i regjeringsmannskapet over nyttår?

– Hvis det blir en utvidelse, blir det en del endringer. Men først må vi bli enig om politikken, så kommer spørsmålene om hvilke folk som skal inn i regjeringen.

Hvor regjeringsforhandlingene skal foregå, holdes hemmelig inntil like før forhandlingsstart av sikkerhetshensyn.