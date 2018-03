Hans Olav Syversen: KrF foretar et historisk sideskifte hvis partiet støtter mistillitsforslag mot Listhaug

«Dersom KrF etter velger å stemme for mistillitsforslaget fra Rødt må det være fordi man nå ønsker et sideskifte i politikken. I tilfelle et historisk sideskifte», skriver Hans Olav Syversen på Facebook.

Syversen falt ut av Stortinget i fjor høst etter KrFs dårlige stortingsvalg. Han har vært parlamentarisk leder i KrF (2011–2013) og vært stortingsrepresentant for KrF fra 2005 til 2017.

Stortinget skal tirsdag behandle mistillitsforslaget mot Listhaug. Forslaget er satt frem av Rødt.

Ap, Senterpartiet, SV og MDG har sagt de vil støtte mistillitsforslaget. Forslaget trenger dermed bare Kristelig Folkepartis støtte for å få flertall.

Fortsatt holder KrF Regjeringen og resten av opposisjonen på pinebenken.

Faksimile fra Facebook

En av Hareides fortrolige

I forrige stprtingsperiode var Syversen leder av finanskomiteen på Stortinget og en av Knut Arild Hareides aller mest fortrolige. Søndag kveld la han ut følgende innlegg på Facebook:

«KrF krevde en unnskyldning fra Regjeringen og statsråd Sanner. Den unnskyldningen fikk man. I tillegg fikk man unnskyldning fra statsministeren og justisministeren (om enn haltende). Dessuten har KrF vært med på å vedta «sterk kritikk».

Så avsluttet han slik:

«Dersom KrF etter dette velger å stemme for mistillitsforslaget fra Rødt må det derfor være fordi man nå ønsker et sideskifte i politikken. I tilfelle et historisk sideskifte.»

Syversen har tilhørt det som kalles høyresiden i KrF og er en varm tilhenger av at KrF hører hjemme på den ikke-sosialistiske siden i norsk politikk.

Aftenposten har forsøkt å få tak i Syversen, men han har ikke vært tilgjengelig for kommentar i kveld. KrF skal ta stilling til mistillitsforslaget tirsdag.