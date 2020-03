– De siste dagene har det vært en kraftig økning i antall sykefraværstilfeller med påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset, opplyser Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Nav offentliggjore i dag helt ferske tall. De viser at det fra forrige mandag til i går var cirka 12.200 sykefraværstilfeller relatert til koronaviruset. Bare i løpet av mandag denne uken ble det registrert 4300 nye tilfeller.

– At antallet er klart høyere enn Folkehelseinstituttets tall over antall smittede, henger sammen med at Navs tall også fanger inn sykmeldinger med mistanke om smitte, forklarer Vågeng.

Hun antar at det reelle tallet over antall sykmeldte er enda høyere. Det skyldes enkelte forsinkelser i rapporteringen, blant annet at sykehusene leverer sykmeldinger på papir.

45.000 søknader om dagpenger ved permittering på fem dager

Bare i løpet av mandag denne uken mottok Nav 24.900 søknader om dagpenger ved permitteringer og 2000 ordinære søknader om dagpenger.

Fra torsdag i forrige uke (i løpet av fem dager) har Nav mottatt 45.000 søknader om dagpenger ved permittering.

– Dette er svært høye tall, og vi antar at de fleste av disse vil bli innvilget. Til sammenligning innvilget Nav i toppåret under finanskrisen (2009) vedtak i 48.000 førstegangssøknader om dagpenger ved permittering. Under toppåret i oljekrisen (2016) hadde vi 26.000 innvilgede førstegangssøknader, sier Vågeng.

Forløpende statistikk på flere områder

For å komme med fortløpende informasjon om konsekvensene av koronaviruset har Nav bestemt seg for å offentliggjøre daglig statistikk med relevant informasjon. I første omgang vil etaten gjøre dette frem til påske.

Ledighetstallene vil bli publisert en gang i uken. De første tallene kommer tidlig i ettermiddag.

Hver onsdag fremover planlegger etaten å publisere forhåndsmeldte driftsinnskrenkninger. Planen er å publisere de første tallene om dette i morgen.

Nav omorganiserer for å kunne sikre at folk får pengene sine

Ledelsen i Nav gikk i forrige uke ut og fortalte om hvordan de har forberedt seg på å takle den økte pågangen av folk på dagpenger og sykepenger. De har planlagt indre omorganisering for å sikre at folk får pengene sine. For å få det til å gå rundt i etaten, vil Nav prioritere ned oppgaver som f.eks. oppfølging av sykmeldte.

Stortinget fattet mandag en rekke beslutninger om endringer i flere ytelser. Det fører også til medarbeid for etaten.

– Vi jobber på høygir for å tilpasse våre systemer til nytt regelverk, sa arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng like etter at vedtakene var fattet.