Etter å ha hatt spørsmål om den såkalte Tolley-saken liggende fra tidlig mandag, svarer Arbeids- og velferdsdirektoratet torsdag at «denne dommen er ikke avgjørende for det spørsmålet som nå diskuteres».

I et brevet til departementet, sendt 27. oktober i år, redegjør direktoratet for hvordan Nav har kommet frem til at Norge har tolket regelverket feil. Her tas Tolley-dommen opp, og den tillegges avgjørende vekt.

– Vi ser at vår omtale av Tolley-dommen kan bli misforstått i vårt oversendelsesbrev til ASD (Arbeids- og sosialdepartementet, red.anm.), men vi vil understreke at denne dommen ikke var avgjørende for hvordan vi kom frem til vår konklusjon i tolkningen av artikkel 21, opplyser Haakon Hertzberg, assisterende direktør i Kunnskapsavdelingen i direktoratet.

Fakta: Trygdeskandalen og EUs forordning Nav har feiltolket regelverket og ikke tatt nok hensyn til at EUs trygdeforordning gjelder foran den norske folketrygdloven. Debatten dreier seg om artikkel 21 i trygdeforordningen. Nav har tolket retten til å ta med sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) til andre EU- og EØS-land, for snevert. Det gjelder i alle fall i perioden etter 1. juni 2012. Den datoen ble EUs nye trygdeforordning del av norsk lov. En rekke dommer for trygdesvindel, hvor personer kan være uriktig dømt, er blitt identifisert av Riksadvokaten og sendt til Gjenopptakelseskommisjonen. Mange mennesker er blitt sendt i fengsel. Nav har urettmessig krevd penger tilbake fra personer som har mottatt disse ytelsene og samtidig har reist til EU- eller EØS-land.

Lukter politikk av det

– Det er et litt underlig svar. Jeg tenker jo at det lukter litt politikk av det, at man har lyst til å rydde saken av veien fordi den er litt problematisk, sier Eva Kristin Hansen, saksordfører for trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Hun sier at problemstillingen i saken er «ganske lik den vi håndterer i Stortinget nå».

Tolley-saken handlet om en britisk kvinne som flyttet til Spania mens hun mottok en britisk ytelse.

– Den er relevant uansett hva Nav nå sier. At Nav har brukt så lang tid på å klekke ut det svaret der, om at dommen ikke er relevant, er litt spesielt, sier hun.

Nav: Måtte finne rett kompetanse

På spørsmål fra Aftenposten om hvorfor Nav brukte så langt tid på å besvare flere spørsmål om dommen, beklager Navs pressetjenesten dette og legger til følgende:

– Vi måtte finne noen med rett kompetanse som kunne gå grundig gjennom saken før vi svarte.

I et brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet fra slutten av oktober i år bruker direktoratet Tolley-dommen som premiss for å drøfte seg frem til at «derfor kan det ikke stilles et selvstendig krav om tilstedeværelse i Norge» for folk som mottar visse ytelser.

En av årsakene til at det har stormet rundt dommen de siste dagene, er at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ikke informerte Stortinget om at Norge var direkte involvert i rettssaken og fikk dommen tilsendt.

Nav: Dreide seg om permanent flytting

Hertzberg påpeker nå at dommen ikke var avgjørende.

– Den var i tråd med vår praksis og vårt rundskriv for dem som flyttet og bosatte seg permanent i andre EU/EØS-land. Det var derfor ikke naturlig at Arbeids- og velferdsdirektoratet ble involvert i denne prosessen, sier han.

– Da dommen ble nevnt i vår oversendelse til departementet 27.10.19 var det fordi vi der redegjorde for store deler av det rettslige bildet knyttet til EU-forordning 883/04 som regulerer trygdekoordinering i EU/EØS. Vi ser at vår omtale av Tolley-dommen kan bli misforstått i vårt oversendelsesbrev til ASD, men vi vil understreke at denne dommen ikke var avgjørende for hvordan vi kom frem til vår konklusjon i tolkningen av artikkel 21, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Han bekrefter uttalelser fra statsråd Anniken Hauglie om at direktoratet ikke ble informert om utfallet av dommen. Direktoratet har ikke gjort noen vurdering av dommens betydning for norsk praksis, opplyser han, og han begrunner dette med at den gjaldt permanent flytting.

Stiller statsråden nye spørsmål

Eva Kristin Hansen opplyser at kontrollkomiteen kommer til å stille statsråden nye spørsmål om bl.a. dommen på sitt møte torsdag ettermiddag. Hun antyder at komiteen også kan komme til å be om referater fra møter.

Selv om komiteen allerede har fått masse dokumenter tilsendt, legger hun til at hun vet for lite om hva som har gått fra direktoratet og til departementet.